افزایش عارضه چاقی ناشی از فقر در ایران

سپیده صنایع، متخصص رژیم درمانی و کارشناس علوم تغذیه در گفتگو با خبرنگار مهر، تصریح کرد: بروز بیماری چاقی در کشور، متوجه دو گروه غنی و فقیر جامعه است.

وی، مشکلات این دو گروه را متفاوت از یکدگیر دانست و گفت: افرادی که از توانایی مالی خوبی برخوردار نیستند و نمی توانند از غذاهای پروتئین دار و گوشت ها تغذیه کنند، دچار سوء تغذیه ناشی از مصرف غذاهای حاوی نشاسته می شوند که همین امر موجبات چاقی این قبیل افراد را فراهم می سازد.

استاد دانشکده پزشکی دانشگاه شهید بهشتی به مصرف زیاد سیب زمینی به صورت آب پز و سرخ شده با روغن جامد، اشاره کرد و افزود: معمولا سیب زمینی را به همراه نان می خورند و این دو نوع غذا، نشاسته زیادی دارد و چون توانایی مالی برای خرید میوه ندارند، در نتیجه از چای و قند بعد از خوردن غذا استفاده می کنند.

صنایع ادامه داد: متاسفانه قشر آسیب پذیر و نیازمند جامعه از دانش تغذیه نیز برخوردار نیستند و همین مسئله باعث می شود که نتوانند تعدیلی در رژیم غذایی خود به وجود بیاورند.

وی افزود: افراد مستمند، به دلیل نخوردن غذاهای مقوی، انرژی زیادی در طول روز از دست می دهند که موجب گرسنگی آنان می شود و معمولا مجبورند از وعده های زیاد غذاهای نشاسته ای استفاده کنند و همین مسئله موجب چاقی آنان می شود.