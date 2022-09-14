خدمت رسانی اورژانس به ۸۶۰۰ زائر اربعین در مرز خسروی

هومن رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمت‌رسانی تیم‌های اورژانس استان کرمانشاه به زائران اظهار کرد: آغاز مأموریت تیم‌های اعزام شده به دلیل شروع زود هنگام پیاده‌روی زوار از ۱۲ شهریورماه آغاز شده است.

وی افزود: در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی ۲ بیمارستان صحرایی ارتش، سپاه، درمانگاه جامع سلامت شبکه شهرستان قصرشیرین و درمانگاه بسیج جامعه پزشکی فعالیت دارند و از ابتدا پیاده‌روی تاکنون بیش از هشت هزار و ۶۰۰ مورد خدمت‌رسانی به زوار صورت گرفته است.

رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث استان کرمانشاه با اشاره گرمازدگی زائران به دلیل ازدحام در پایانه خسروی، تصریح کرد: طی روزهای گذشته به دلیل گرمازدگی تعدادی از زائران دچار گرمازدگی و ضعف بی‌حالی شده که از طریق درمان و خدمات سرپایی مجدد راهی مسیر پیاده‌روی شدند.

رفیعی به ارائه میزان مأموریت‌های انجام شد طی روزهای گذشته پرداخت و ادامه داد: تا روز ۲۱ شهریورماه تعداد ۵۲۰ مورد مأموریت انجام شد که تعداد ۲۸۴ نیروی اعزامی آقا و ۲۳۶ نیروی خانم بوده است.

وی به حادثه رخ داده در محور اسلام‌آباد غرب به کرمانشاه در روز گذشته اشاره کرد و گفت: تصادف یک دستگاه پراید و پژو ۴۰۵ از زائران روز گذشته ۱۰ مصدوم برجای گذاشت که مصدومین توسط آمبولانس‌های اورژانس به بیمارستان اسلام آباد غرب منتقل شدند.