خدمت رسانی اورژانس به ۸۶۰۰ زائر اربعین در مرز خسروی

هومن رفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمترسانی تیمهای اورژانس استان کرمانشاه به زائران اظهار کرد: آغاز مأموریت تیمهای اعزام شده به دلیل شروع زود هنگام پیادهروی زوار از ۱۲ شهریورماه آغاز شده است.
وی افزود: در شهرستان قصرشیرین و مرز خسروی ۲ بیمارستان صحرایی ارتش، سپاه، درمانگاه جامع سلامت شبکه شهرستان قصرشیرین و درمانگاه بسیج جامعه پزشکی فعالیت دارند و از ابتدا پیادهروی تاکنون بیش از هشت هزار و ۶۰۰ مورد خدمترسانی به زوار صورت گرفته است.
رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و حوادث استان کرمانشاه با اشاره گرمازدگی زائران به دلیل ازدحام در پایانه خسروی، تصریح کرد: طی روزهای گذشته به دلیل گرمازدگی تعدادی از زائران دچار گرمازدگی و ضعف بیحالی شده که از طریق درمان و خدمات سرپایی مجدد راهی مسیر پیادهروی شدند.
رفیعی به ارائه میزان مأموریتهای انجام شد طی روزهای گذشته پرداخت و ادامه داد: تا روز ۲۱ شهریورماه تعداد ۵۲۰ مورد مأموریت انجام شد که تعداد ۲۸۴ نیروی اعزامی آقا و ۲۳۶ نیروی خانم بوده است.
وی به حادثه رخ داده در محور اسلامآباد غرب به کرمانشاه در روز گذشته اشاره کرد و گفت: تصادف یک دستگاه پراید و پژو ۴۰۵ از زائران روز گذشته ۱۰ مصدوم برجای گذاشت که مصدومین توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستان اسلام آباد غرب منتقل شدند.
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