رمضان برجسته ترین ماه سال است چرا که در این ماه بستر مناسب به منظور تربیت دینی ، هدایت انسان و رسیدن به کمال و قرب الهی مهیاست .

این ماه به عنوان ماه ضیافت الله ، مورد توجه خداوند سبحان است و خداوند با نظر لطف و رحمت فوق العاده ای در این ماه به بندگان خویش می نگرد .

رمضان فرصتی برای تجدید قوای معنوی به منظور ادامه سلوک در طریق معرفت و پرستش خداوند است . رمضان ، ماه شخصیت سازی، ماه بازسازی کرامت و شخصیت الهی است که در رهگذر زندگی، ارتکاب گناه، معصیت و غبار غفلت از هویت و کرامت انسانی بر جانها سایه افکنده است .

خداوند به منظور ایجاد بستر مناسب هدایت و این که زلال معرفت قرآن ، بر جان مردم حیاتی دوباره بخشد ، روزه را به عنوان عامل ایجاد تقوی به مردم معرفی کرد .

ماه رمضان با ایجاد تقوی، زمینه هدایت قرآنی در اقشار مختلف مردم را فراهم می آورد و از آنجا که قرآن، این کتاب الهی نیز در این ماه پرفیض نازل شده است، می توان گفت قرآن برای هدایت نازل شده و روزه رمضان، برای ایجاد زمینه پذیرش هدایت .

بسیار شایسته و ضروری است که با برنامه ریزی های مناسب و از پیش تعیین شده ، مسئولان و عموم مردم ، در راستای بهره گیری معنوی و تبیین معارف دینی از فرصت معنوی که به واسطه ماه مبارک رمضان ایجاد می شود به خوبی استفاده کنند .