به گزارش خبرگزاری مهر، رجب مهرجویی با بیان این مطلب افزود :با اجرای این طرح فضای مناسبی برای حجاج و استقبال کنندگان از آنان ایجاد می شود. وی در ادامه از اجرای طرح توسعه پارکینگ غربی فرودگاه مهرآباد خبر داد.

مدیرکل فرودگاه های استان تهران با اشاره به معضل اساسی کمبود محل پارک هواپیما در فرودگاه مهرآباد ، افزود: این فرودگاه حدود 38 موقعیت پارک اصلی دارد که با تمهیدات انجام شده این رقم به 58 محل پارک هواپیما افزایش یافته است اما متأسفانه این ظرفیت هنوز کافی نیست.

مهرجویی اضافه کرد: از این رو طرح توسعه پارکینگ غربی فرودگاه مهرآباد را در دستور کار قرار دادیم. وی با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح 13 موقعیت جدید پارک برای هواپیماها ایجاد می شود که این اقدام بخشی از مشکلات فعلی ما را برطرف می کند ،تاکید کرد: این اقدامات موقتی است و راه حل این مشکل انتقال پروازها به فرودگاه امام خمینی (ره) است.

مهرجویی با اشاره به جابجایی 11 میلیون مسافر با 102 هزار پرواز از طریق فرودگاه مهرآباد ،افزود: پیش بینی می شود تعداد پروازهای این فرودگاه در مقایسه با سال گذشته حدود 10 درصد و تعداد مسافران بین 7 تا 10 درصد افزایش یابد.

مدیرکل فرودگاه های استان تهران در ادامه پیشرفتهای کشور در سالهای اخیر از نظر کنترل ترافیک را خوب ارزیابی کرد و گفت: در خصوص توسعه کنترل فضای کشور و تجهیز به سیستم راداری، شرکت فرودگاه کشور گام های بسیار مهمی برداشته است که این اقدامات تأثیر مطلوبی در ایمنی پروازها داشته است.

مهرجویی در خصوص تأخیر پروازها نیز گفت: سهم شرکت فرودگاه های کشور از کل تأخیر پروازها تنها حدود 3 درصد است که آن نیز شامل الزامات کنترل ایمنی ترافیک و محدودیت های ناشی از تسهیلات فرودگاهی در برخی مراکز است.