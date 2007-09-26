آمریکا در امور داخلی مصر دخالت نکند

به گزارش خبرگزاری مهر،"احمد ابوالغیط" پس ازدیدار با "کاندولیزا رایس"همتای آمریکایی خود، در گفتگو با روزنامه "الاهرام" تاکید کرد: قاهره هرگونه دخالت واشنگتن را درامور داخلی مصر به شدت رد می کند.

ابوالغیط و رایس روز دوشنبه با یکدیگر درنیویورک دیدارکردند.

وزیرامور خارجه مصر درعین حال با انجام مذاکره درباره مسائل داخلی کشورش با رایس تاکید کرد.

اظهارات ابوالغیط در واکنش به انتقاد شدید آمریکا از وضعیت حقوق بشر در مصر ایراد شد..

ازسوی دیگر محمد العمده یکی از نمایندگان مستقل پارلمان مصر در بیانیه ای خطاب به نخست وزیر و وزیرامور خارجه مصر، بر ضرورت بازنگری قاهره در روابط خود با واشنگتن تاکید کرد.