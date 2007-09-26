300 دانشجو و طلبه در پنجمین اعتکاف خراسان شمالی شرکت خواهند کرد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق محمودیان شب گذشته در جلسه ستاد اعتکاف استان افزود: هدف از برگزاری اعتکاف در حوزه و دانشگاه وحدت معنوی در میان جوانان است .

وی با بیان اینکه سال گذشته 200 معتکف در این مراسم شرکت داشتند، تصریح کرد: مردم بویژه نسل جوان استقبال خوبی در چهار سال گذشته از این مراسم معنوی داشتند.

محمودیارن خاطر نشان کرد: سال گذشته برنامه های علمی، فرهنگی، مذهبی و .... در مراسم اعتکاف برگزار شد و در نظر سنجی که از معتکفین انجام شد نتایج خوبی حاصل شد که امیدواریم امسال هم این مراسم هرچه پر بارتر برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه دو قشرطلبه و دانشجو مدیران آینده جامعه اسلامی هستند، اظهار داشت: به برکت دولت نهم بسترهای مناسب برای برگزاری این مناسبتها فراهم شده تا بتوانیم حضور پر رنگ تری از این دو قشررا در این مراسم معنوی داشته باشیم.

رئیس ستاد اعتکاف خراسان شمالی هم در این مراسم گفت: برگزاری اعتکاف تجلی گر رشادتها و مقاومت های رزمندگان دفاع مقدس و معرف آنها به نسل های بعدی است.

غلامحسن بشارتی افزود: اعتکاف سبب خود سازی، تزکیه نفس، حفظ ارزش های اسلامی و امنیت ملی می شود.

سرپرست استانداری خراسان شمالی ادامه داد: جوانان سرمایه های کشور و آینده سازان ایران اسلامی هستند و با برگزاری اعتکاف و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ضمینه های ظهور امام زمان (عج) و ایجاد جامعه سالم فراهم خواهد شد.

در این جلسه تمهیدات لازم برای بهتر برگزار شدن این مراسم اتخاذ شد و روسای دانشگاه ها و طلاب به بحث و تبادل نظر پرداختند.