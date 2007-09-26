یونسکو امروز "سور رومی" برگزار می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دیلی دارهیل، این جشن با عنوان "سور رومی" از امروز در مرکز هنرهای دانشگاه کارابارو نیویورک سیتی آمریکا برپا می شود.

این جشن بخشی از برنامه های جشنواره هنرهای جهان به حساب می آید که امسال میزبان برنامه های مختلف هنری است. این مراسم با حضور اندیشمندان یونسکو و مولوی شناسان آمریکا و جهان و با اجرای برنامه های مختلف برگزار می شود. تبیین اندیشه و زندگی مولوی و تاثیر او بر شاعران و فیلسوفان معاصر از مباحث اصلی این مراسم است.

"رودریگو دورفمن" یکی از سازمان دهندگان این جشن گفته است: هدف از این جشن تجلیل از روش ها و سنت های زندگی است که در آثار مولوی به چشم می خورد. می توان با زنده کردن این سنت ها روح اتحاد، برادری و خواهری را که پیام جهانی صلح و انسانیت است تداوم بخشید.

برنامه امروز این جشن "قریحه مولوی" نام دارد که طی آن اشعار مولانا جلال الدین از زبان کارل ارنست - استاد مطالعات اسلامی - به فارسی و انگلیسی خوانده خواهد شد.