  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۳۵

پس از بازی فردا انجام می شود ؛

انجام تست دوپینگ از بازیکنان پاس همدان و پرسپولیس

انجام تست دوپینگ از بازیکنان پاس همدان و پرسپولیس

پس از پایان دیدار تیم های فوتبال پاس همدان - پرسپولیس در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر از بازیکنان دو تیم بصورت تصادفی آزمایش دوپینگ گرفته می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، به درخواست مسئولان باشگاه پاس همدان قرار است نمایندگان کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال فردا پس از دیدار این تیم برابر پرسپولیس با حضور در ورزشگاه قدس از بازیکنان دو تیم که به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد آزمایش دوپینگ به عمل آورند.

هفته گذشته پس از دیدار راه آهن - پرسپولیس نیز از سه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به نام های فرزاد آشوبی، علیرضا واحدی نیکبخت و پژمان نوری آزمایش دوپینگ گرفته شد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا در آغاز هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس این شهر می رود.

کد مطلب 559032

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها