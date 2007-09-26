انجام تست دوپینگ از بازیکنان پاس همدان و پرسپولیس

به گزارش خبرنگار مهر، به درخواست مسئولان باشگاه پاس همدان قرار است نمایندگان کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال فردا پس از دیدار این تیم برابر پرسپولیس با حضور در ورزشگاه قدس از بازیکنان دو تیم که به صورت تصادفی انتخاب خواهند شد آزمایش دوپینگ به عمل آورند.

هفته گذشته پس از دیدار راه آهن - پرسپولیس نیز از سه بازیکن تیم فوتبال پرسپولیس به نام های فرزاد آشوبی، علیرضا واحدی نیکبخت و پژمان نوری آزمایش دوپینگ گرفته شد.

تیم فوتبال پرسپولیس فردا در آغاز هفته هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر در ورزشگاه قدس همدان به دیدار پاس این شهر می رود.