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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۷

پایداری تله‌فیلم "میوه روشن" را می‌سازد

فیلم تلویزیونی "میوه روشن" تا یک ماه دیگر به کارگردانی سیداحمد پایداری برای سیمافیلم ساخته می‌شود.

پایداری درباره فعالیت‌های اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "میوه روشن" را به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی خودم تا یک ماه دیگر کلید می‌زنم. هنوز بازیگران این فیلم انتخاب نشده اند. فیلم روایتگر یک رمان‌نویس دوران جنگ است."

وی در ادامه افزود: "فیلم "شب‌ تلخ" را هم به تهیه‌کنندگی علیرضا رئیسیان و نویسندگی و کارگردانی خودم برای شبکه یک در بهمن ماه می‌سازم. مضمون این فیلم درباره حریم شکنی‌ها و تصویربرداری و تکثیر سی دی غیرمجاز است. احتمالاً بعد از ساخت این فیلم یک نسخه 35 هم برای اکران تهیه می‌کنیم."

کد مطلب 559037

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