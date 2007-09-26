پایداری درباره فعالیتهای اخیر خود به خبرنگار مهر گفت: "فیلم "میوه روشن" را به نویسندگی، کارگردانی و تهیهکنندگی خودم تا یک ماه دیگر کلید میزنم. هنوز بازیگران این فیلم انتخاب نشده اند. فیلم روایتگر یک رماننویس دوران جنگ است."
وی در ادامه افزود: "فیلم "شب تلخ" را هم به تهیهکنندگی علیرضا رئیسیان و نویسندگی و کارگردانی خودم برای شبکه یک در بهمن ماه میسازم. مضمون این فیلم درباره حریم شکنیها و تصویربرداری و تکثیر سی دی غیرمجاز است. احتمالاً بعد از ساخت این فیلم یک نسخه 35 هم برای اکران تهیه میکنیم."
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