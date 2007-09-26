به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ارث تایمز، اسقف اعظم آندریس وجرید رهبر کلیسای لوتری سوئد اظهار داشت که در نظر دارد اواخر ماه نوامبر 2008 همایشی برگزار کرده و از رهبران ادیان مختلف و سیاستمداران برای بحث و بررسی مسائل زیست محیطی دعوت کند.

اسقف اعظم وجرید در همایش بین ادیان شهر آپسالا، سوئد که با محوریت تغییرات جوی برگزار شده بود گفت: ما تفاهم نامه ای با موضوع فعالیت تغییرات جوی در چارچوب نظام سازمان ملل متحد در این همایش امضا خواهیم کرد.

وی گفت: تمام ادیان دارای ریشه های مشترکی برای حفظ مخلوقات خداوند هستند، اما برای یاری رهبران دینی در جمع کردن حقایق و ارائه اطلاعات به آنها از حضور کارشناسان و متخصصان مسائل زیست محیطی نیز سود خواهیم برد.

مارگات والستورم عضو کمیسیون اروپا و پاتریاک بارتالامه اول رهبر معنوی ارتدکسهای جهان نیز از صورت گرفتن این اقدام ابتکاری ابراز حمایت کردند.

محمد یونس برنده جایزه صلح نوبل 2006 نیز برای حضور در این همایش دعوت خواهد شد.

