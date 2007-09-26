تحجر و افراط و تفریط آفات پیش روی جامعه است/ جامعه را متعادل و واقع نگر کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالواحد موسوی لاری شب گذشته در مراسم افطاری و نشست سالیانه انجمن اسلامی معلمان استان اصفهان که با حضور اعضای این تشکل و چهره های شاخص اصلاح طلب این استان از احزاب و گروههای مختلف برگزار شد، در بخش اول سخنان خود به زندگی امام حسن (ع) و بررسی جوانب مختلف صلح امام حسن (ع) با معاویه پرداخت و سپس به استناد نتایج این بررسی ، دیدگاههای خود را در خصوص وضعیت کنونی جامعه و کشور تشریح کرد.

افراط و تفریط در کارنامه اهل بیت دیده نمی شود

موسوی لاری سپس با مقایسه دوران امام حسن(ع) و امام حسین(ع) اظهار داشت: افراطی های تندور امام حسن مجتبی را تا آنجا مورد تعرض قرار دادند که او را در پذیرش صلح با معاویه آنگونه محکوم می کردند و تفریط گران بزدلی که مواجه با حقیقت را نمی توانستند ببینید امام حسین (ع) را از رفتن به کربلا باز می داشتند.

وی ادامه داد: افراطی ها به امام حسن(ع) می گفتند که شما باید تا آخر بروی و نباید کوتاه بیای و تفریطی ها به امام حسین (ع) می گفتند این کار شما خود را به مهلکه بدون برگشت انداختن است و جواب این خونها را باید شما بدهید.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با بیان این مطلب که "این برخوردها این واقعیت را در اختیار ما قرار می دهد که نه افراط و نه تفریط در کارنامه اهل بیت نیست" تصریح کرد:، اهل بیت پیامبر که الگوی معرفی شده از سوی آن حضرت هستند در زمان و مکان مشخص، متناسب با وظیفه ای که دارند و به ما نشان می دهند که ما نباید در مقاطع مختلف داوری واحدی داشته باشیم.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تاکید کرد:اهل بیت به ما گفتند که نه امام حسن اهل سازش غیر متعهدانه بوده است آنگونه که افراطی ها او را مورد خطاب قرار داده اند و نه امام حسین (ع) نعوذبالله کسی بود که از روی احساسات و بدون تامل و تعمق وارد این معرکه شده باشد چرا که اسلام دین خردورزی و تعادل است، اسلام دین تکیه بر اندیشه و خرد است.

شعارهای بی محتوا نشانه انقلابی گری نیست

به گزارش مهر، موسوی لاری ادامه داد: مدیران جامعه اسلامی باید در هر عصر و زمانی مصلحت عمومی جامعه را مد نظر قرار دهند، شعارهای بی محتوایی که جامعه را دچار مشکل کند و دست زدن به کارهایی که بحران برای توده های مردم فراهم کند این نشانگر انقلابی گری نیست.

وی افزود: از امام حسن(ع) اینگونه آموختیم که باید ببنیم که جامعه ما چه می خواهد، اگر جامعه ما این ظرفیت را دارد که با همه جهان بجنگیم و پیروز شویم این کار را انجام دهیم ولی اگر شرایط به گونه ای نیست با حرکت آنچنانی بتوانیم مسیر را به سمت اسلامی کردن جامعه خود و انتقال مفاهیم انقلابی خود به سراسر جهان حرکت کنیم بایدراههای متناسب با آن را دنبال کنیم.

دوران تثبیت و مدیریت جامعه با دوران تخریب نظام طاغوت خیلی فرق می کند

وزیر کشور دولت اصلاحات ادامه داد: ما از راه تنش زدایی و جلوگیری از بحران سازی ها در یک شرایطی قطعا بهتر می توانیم به جامعه خود خدمت کنیم و از راه تعامل و همگرایی بین خود بهتر می توانیم جامعه را رشد دهیم.

این عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز با اشاره به نسلی که انقلاب اسلامی ایران را رقم زدند ، گفت: این نسل به خوبی می دانند که برای رسیدن به نقطه مطلوب یک روز مبارزه آنچنانی با رژیم ستم شاهی و مبارزه با امپریالیسم بین الملل را باید دنبال می کردند و یک روز در جبهه های جنگ، پولادین در برابر دشمن تا بن دندان مسلح باید می ایستادند و یک روز برای کارآمدی نظام اسلامی با فکر و تدبیر در عرصه های فرهنگ و هنر و اقتصاد و سیاست خارجی و امنیت باید تلاش می کردند.

موسوی لاری تاکید کرد: دوران تثبیت و مدیریت جامعه با دوران تخریب نظام طاغوت خیلی فرق می کند، در دوران تثبیت نظام، کارآمدی نظام در عرصه های اقتصادی و فرهنگی و سیاسی مدنظر هست.

دولت اصلاحات و سند چشم انداز بیست ساله

به گزارش مهر، وزیر کشور دولت اصلاحات، تدوین سند چشم انداز بیست ساله را تصمیم گرفتن بر اساس شرایط زمانه به عنوان سند آینده اداره جامعه عنوان کرد.

موسوی لاری سپس در تشریح ساز و کارهای طراحی شده در دولت اصلاحات برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز اظهار داشت: اولین ساز و کاراین است که ما در جامعه جهانی بتوانیم نقش خودمان را به خوبی ایفا کنیم، با در پیش گرفتن سیاست تنش زدایی در عرصه بین المللی دشمنی ها در مقابل خودمان را کم کنیم، دشمن تراشی که نکنیم هیچ، دشمنان هم در مقابل خودمان خاضع کنیم که دشمنی کمتر کنند، در عرصه داخلی هم روی بهره گیری از همه توانایی ها و ظرفیت های رو زمینی و زیر زمینی و امکانات نیروی انسانی تکیه کنیم تا بتوانیم چرخ اقتصاد کشور را به گونه ای به حرکت در بیاوریم که در سالهای اول برنامه چهارم توسعه رشد 2/8 درصدی داشته باشیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب ادامه داد: همه این مکانیسم ها برای رسیدن به آن نقطه ای که در سند چشم انداز بیست ساله پیش بینی شده بود، ایران باید از همه توانائیهای خودش استفاده کند تا پس از بیست سال به عنوان کشور اول منطقه در عرصه سیاست و اقتصاد و امنیت و غیره باشد.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: برای رسیدن به این جاها اولین مسئله این بود که ما تنش زدایی کنیم و دشمن تراشی نکنیم، دومین مسئله این بود که ما بتوانیم از ظرفیت های مالی بین المللی استفاده کنیم، ما علاوه بر ذخائر و درآمدهای خودمان بتوانیم جلب و جذب سرمایه کنیم و سرمایه خارجی را برای رونق بخشی به اقتصاد عقب نگه داشته شده خودمان به کار بگیریم.

رکود به جای رونق بر عرصه اقتصاد حاکم شده است

به گزارش مهر، موسوی لاری در ادامه اظهار داشت: متاسفانه امروز باید بگویم دو سالی که از برنامه چهارم توسعه پشت سر گذاشتیم آنچه که فکر می کردیم اتفاق نیفتاد، رشد 2/8 درصدی به حول و حوش 5درصد بر اساس آمارهای رسمی که اگر درست باشد کاهش پیدا کرده است و سرمایه گذاری های خارجی نه تنها آنگونه که ما فکر می کردیم جلب و جذب نشده است بلکه بعضی از پروژه های مهم ما دچار مشکل شده است.

وی افزود: ما فکر می کردیم که یک تمدن صنعتی در جنوب کشور و در منطقه عسلویه در دوران اصلاحات پایه ریزی شده و باید در دوره های بعد به باردهی مطلوب برسد اما واقعیت هایی که گفته می شود جز این است، امروز رکود در آنجا و در اقتصاد ما به جای رونق حاکم شده است.

تحجر و عدم درک صحیح مفاهیم دینی وانقلابی ما را به ناکجاآباد می برد

عبدالواحد موسوی لاری در بخش پایانی سخنان خود با طرح سئوال "چه باید کرد؟" ، گفت: فکر می کنم مهمترین بخشی که باید مورد توجه ما قرار بگیرد این است که تحجر و عدم درک صحیح مفاهیم دینی و بالطبع مفاهیم انقلابی برگرفته از دین، ما را به ناکجاآباد می برد، یکی از آفات جامعه ما ظاهر گرایی و تحجر و جمود و عدم درک صحیح از مفاهیم دینی است که متاسفانه دارد در جامعه ما دامن زده می شود.

عضو شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز ادامه داد: ظاهر گرایی در جامعه ما در حال مطرح شدن به عنوان یک اصل است و متاسافنه توسط رسانه های عمده ما دامن زده می شود، مداحی های آنچنانی و مسائل خرافی که در سطح جامعه هر روز مطرح می شود، بحثهایی که راجع به نائب زمان بودن و از امام زمان دستور گرفتن و هر روز پشت سر آقا امام زمان(عج) نماز خواندن و امثال اینها در جامعه مطرح می شود نشانه بیماری مفرطی در عرصه اعتقادات است، یعنی رخنه ظاهر گرایی و تحجر و جمود و کج فهمی نسبت به مسائل دینی است.

نه قهرمان بازی کنیم و نه در مقابل دشمن زانو بزنیم

به گزارش مهر، وی مسئله دوم را" افراط و تفریط در درک صحیح از واقعیتهای جامعه" عنوان کرد و اظهار داشت: ما باید اصالتهای انقلاب و نظام جمهوری اسلامی که سرمایه عظیم خون شهیدان ما پشت سر آن هست را حفظ کنیم اما راه افراط و تفریط پیش نرویم.

موسوی لاری تاکید کرد: ما نباید نه در مقابل زورگویان و قدرتمداران جهانی تسلیم شویم و زانو زنیم و نه دشمن تراشی کنیم و نه بخواهیم با قهرمان بازی ها و شعارهایی که پشتوانه تدبیر ندارد خود را آنگونه نشان دهیم که در مقابل همه دنیا می توانیم بایستیم و نه اینکه تسلیم طماعی های دشمنان شویم.

تلاش کنیم که جامعه متعادل و واقع نگر باشد

وی ادامه داد: راه این است که اولا در مقابل ایده ها و عقیده های انحرافی واپس گرایانه و جمود و تحجری که بر اثر آن بر جامعه حاکم می شود روشنگری کنیم و نگذاریم کاسب کارانی که به نام دین کاسب کاری می کننداندیشه های دینی ما را وسیله طماعی های خودشان قرار دهند و دوم اینکه در مقابل افراط و تفریط ها واقع نگر باشیم وتلاش کنیم که جامعه ما جامعه ای متعادل و واقع نگری باشد در عرصه های مختلف باید حضور داشته باشیم.

این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر اینکه "قطعا باید برای حفظ این نظام وانقلاب در همه عرصه ها باید حضور فعال داشت" گفت: عرصه های فکر و تدبیر یک طرف و عرصه های عمل متعادل و غیر افراطی در سوی دیگر، برای رسیدن به این نکته باید معلمین که از تشکل ها و احزاب سیاسی قدرتمندتر هستند و سایر فعالین سیاسی و اجتماعی خود را در عرصه مقابله با تحجر را آماده کنند و نگذارند جامعه به انحطاط عقیده ای و انحطاط اعتقادی بیافتد.

موسوی لاری افزود: از سوی دیگر با تجمع و تشکل های خود در عرصه هایی مثل انتخابات می توانید حضور گسترده داشته باشید و کارساز باشید و با حضورتان چهره های مقتدر وفهیم و دانا و توانا توانند با تدبیر کارها را دنبال کنند به صحنه قانونگذاری کشور بفرستیم.

راه پر پیچ و خم به پیشکسوت نیاز دارد

به گزارش مهر، رئیس ستاد ائتلاف اصلاح طلبان با بیان اینکه "چه در عرصه انتخابات و چه در عرصه عمل اجتماعی راهی که ما داریم راه ساده ای نیست" گفت: راه همیشه پستی و بلندی و پیچ و خم دارد، اگر راه هموار باشد که نیازی به پیشکسوتان نیست، راه وقتی مشکلات و پیچ و خم دارد بودن معلمان و پیشکسوتان می تواند راه را هموار کند.

عبدالواحد موسوی لاری در پایان خاطر نشان کرد: به اعتقاد من شرایط کشور ما به گونه ای است که برای حمایت از این نظام و انقلاب و برای حمایت از خون شهیدانی که برای برپایی این نظام ریخته شده است، همه آنهایی که در توانشان هست باید در هر مقدار و در هر وسعت و به هر شکلی می توانند کاری کنند که کشور بر اساس عقل و خرد و تدبیر و منطق و با حضور نیروهای مدیر و مدبر کارهایش پیش رود و انشالله مسیری که تا اینجا با آن همه سرمایه گذاری طی شده تداوم پیدا کند.