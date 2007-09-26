تولید نهال زیتون در استان مرکزی به780 هزار می رسد

فیروز خلج اسدی امروز درگفتگو با خبرنگار مهر در استان مرکزی افزود: به دلیل تولید نهال های استاندارد با کیفیت بالا، نهال های زیتون تولیدی دراین شهرستان از بهترین نهال های تولیدی کشور محسوب می شود.

وی با اشاره به وجود10 خزانه تولید نهال زیتون و انار در استان مرکزی به ویژه در شهرستان ساوه اضافه کرد: در حال حاضر250 هکتار ازاراضی کشاورزی شهرستان ساوه به نهالستان تبدیل شده است و تا پایان سال یک میلیون و480 هزار نهال در آنها تولید خواهد شد.



معاون زراعت و باغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه در ادامه با اشاره به اینکه میزان تولید نهال انار نسبت به سال قبل در این شهرستان دو برابر شده است گفت: در سال جاری 700 هزار نهال انار مطابق با استانداردهای روز تولید خواهد شد.



معاون زراعت وباغبانی جهاد کشاورزی شهرستان ساوه در ادامه با اشاره به اینکه میزان تولید نهال انار نسبت به سال قبل در این شهرستان دو برابر شده است گفت: نهال های تولید شده علاوه بر تامین نیاز استان به شهرهای سنندج، اصفهان و کرمانشاه ارسال می شود.



خلج اسدی به قیمت در نظر گرفته شده برای نهال های زیتون وانار تولیدی اشاره کرد و بیان داشت: نهال انار به قیمت 400 تومان و زیتون به قیمت 450 تومان ارزش گذاری شده است که پیش بینی می شود 314 میلیون تومان درآمد حاصل از فروش آن به سایر شهرها عاید کشاورزان شود.