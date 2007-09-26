اصلاح شبکه های فرسوده آب در مازندران 14 سال طول می کشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی سلیمی صبح چهارشنبه در نشست خبری با رسانه های گروهی مازندران در محل این شرکت در ساری افزود: با اصلاح شبکه ها 10 درصد پرت شبکه ها کاهش خواهد یافت.

وی با اشاره به اینکه پرت شبکه های آب در استان 34 درصد است، خاطر نشان کرد: با این اعتبارات قطره چکانی سالانه تنها هفت درصد شبکه های آب استان اصلاح می شود.

مدیر عامل آب و فاضلاب شهری مازندران با بیان اینکه تعرفه های آب ارزان ترین تعرفه در بین سایر تعرفه های خدماتی است تصریح کرد: 14 درصد مشترکین به دلیل کاهش الگوی مصرف از پرداخت آب بها معاف هستند.



سلیمی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه امسال احداث 16 خلقه چاه را در برنامه داریم، یادآور شد: ظرف چند روز آینده دو حلقه چاه نصب شده ساری وارد مدار می شود.

این مسئول با بیان اینکه احداث شبکه های آب در شهرهای نور، رویان و ایزدشهر از منابع ملی تامین اعتبار می شود، اظهار داشت: میزان تعهدات احداث محزن شرکت در سال جاری هفت هزار و 500 متر مکعب است.

وی در ادامه از اجرای چند پروژه آب با همکاری بانک چهانی خبر داد و افزود: این میزان 35 کیلومتر بوده که در حال حاضر دارای 45 درصد پیشرفت فیزیکی است.

سلیمی در پایان میزان درآمدهای شرکت را هشت میلیارد تومان برآورد کرد و گفت: یک میلیارد و 200 میلیون تومان از این اعتبار صرف هزینه های نگهداری و تاسیسات می شود.

