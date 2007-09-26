وحدت مسلمانان یکی از ارکان ثبات و امنیت داخلی لبنان است

ارکبه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتراطلاع رسانی علامه فضل الله، عالم برجسته اسلامی لبنان روز گذشته ،"کمال شاتیلا" رئیس حزب کنفرانس مردمی لبنان (الموتمر الشعبی) را به حضور پذیرفت و در این دیدار به گفتگو درباره روابط اسلامی-اسلامی درشرایط کنونی پرداخت.

وی با ضروری دانستن حمایت از جریان میانه رو در بین مسلمانان، گفت : باید در زمینه تقویت وحدت اسلامی و وحدت ملی درکنار یکدیگر تلاش شود.

علامه فضل الله افزود: وحدت مسلمانان یکی ازعناصر اصلی امنیت و ثبات داخلی لبنان به شمارمی رود.

شاتیلا نیز پس ازاین دیدارگفت : دراین نشست دو طرف دیدگاه های خود را درباره چگونگی تقویت وحدت اسلامی و درنتیجه کمک برای نجات لبنان که دائما درمعرض دسیسه های آشکار صهیونیستی-آمریکایی درسایه سکوت تاسف بارعربی است، مطرح کردند.

رئیس حزب کنفرانس مردمی لبنان درباره موضوع رئیس جمهوری آتی لبنان تصریح کرد: مشکل این است که آمریکا معیارهای رئیس جمهوری را تعیین می کند و طبعا ما ازاین معیارها راضی نیستیم؛ آنها می خواهند رئیس جمهور بین المللی و تسلیم ناتو باشد. همانگونه که درسال 1982 این مسئله محقق شد و دراین میان فرانسه نیز همگام و همراه با معیارهای آمریکا است.

وی درادامه خاطرنشان کرد: ما درحال حاضر دربرابر حمله سیاسی و امنیتی آمریکایی قرارداریم و امیدواریم که گروه 14 مارس ارتباط خود را با آنان ( آمریکایی ها) قطع کند تا برسر رئیس جمهوری ملی توافق حاصل شود.