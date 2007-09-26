فیلمسازان عرب از جشنواره اسپانیایی جایزه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، خبرگزاری فرانسه اعلام کرد برای دریافت جایزه "سینما در جنبش" آثاری از الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و کشورهای آفریقایی پرتغالی زبان با هم رقابت داشتند.
این جایزه را چهار جشنواره سینمایی از جمله سن سباستین و فرایبوگ به طور مشترک اعطاء میکنند و ارزش آن حدود 15 هزار یورو است. ضمن اینکه برندگان از کمکهای موسساتی مانند مرکز سینمایی مراکش و مرکز ملی سینمای فرانسه بهره مند میشوند. به گفته برگزارکنندگان جشنواره هدف از اعطاء جایزه "سینما در جنبش" به پایان رساندن فیلمهای ناتمام و ایجاد پلی بین حرفهایها، شرکتها و موسسات در این کشورهاست.
روز گذشته فیلم هنگ کنگی "اکسدوس" ساخته پنگ هو ـ چیونگ نیز در سن سباستین نمایش داده شد. این فیلم درباره یک تشکیلات مخفی زنان است که می خواهند مردان را نابود کنند. پنگ 34 ساله گفت: "همیشه به این فکرمیکردم وقتی زنها با هم هستند از چه چیزهایی میگویند و چه توطئههایی میچینند!" این فیلم که ششمین تجربه کارگردانی پنگ است، با واکنش نه چندان پرشور تماشاگران رو به رو شد.
در مجموع 16 فیلم برای دریافت جایزه صدف طلایی جشنواره امسال با هم رقابت میکنند که برنده آن 29 سپتامبر (هفتم مهر) اعلام شد. پنجاه و پنجمین جشنواره فیلم سن سباستین پنجشنبه گذشته با نمایش تریلر جنایی "قولهای شرقی" دیوید کراننبرگ آغاز شد و با توجه به استقبال گرم منتقدان از "بودا از شرم فروریخت" ساخته حنا مخملباف درباره مصائب دختران افغانی، این فیلم تاکنون بیشترین بخت را برای دریافت جایزه اصلی دارد.
سال گذشته هیئت داوران جشنواره به ریاست ژان مورو، بازیگر قدیمی فرانسوی جایزه اصلی را به طور مشترک به "نیوه مانگ" بهمن قبادی و فیلم Mon fils a moi ساخته مارتیال فوژرون اعطاء کرد. قبادی یکی از اعضاء هیئت داوران جشنواره امسال است.
فیلمهای "نمک این دریا" به کارگردانی آن ـ ماری جاسر فلسطینی و "بازیابی" ساخته محمود المسعود از اردن به طور مشترک جایزه "سینما در جنبش" جشنواره فیلم سن سباستین را از آن خود کردند.
