تهران اولین کلانشهر خاورمیانه در استقرار نظام زیست محیطی

مهندس محمد هادی حیدرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : استقرار نظام زیست محیطی در مدیریت شهری تهران، بهبود وضعیت زیست محیطی شهر با رعایت مسائل محیط زیست و در نتیجه ارتقای اعتبار بین المللی سازمان ها، شهرداری و در نهایت شهر را به دنبال خواهد داشت .

وی افزود: استقرار این نظام ، همچنین کاهش 15 تا 40 درصدی هزینه ها را به دنبال خواهد داشت ، چراکه تمام فعالیت ها، برنامه ها و اهداف در نظام مدیریتی ISO14001 کنترل می شوند.

مشاور شهردار تهران یادآور شد: تهران نود و پنجمین شهر دنیا است که این نظام در آن استقرار پیدا می کند و با توجه به تاکید شهردار تهران در این خصوص از اولویت های مدیریت شهری محسوب می گردد.

وی تصریح کرد: تا پایان امسال در تمام مناطق 22 گانه شهرداری ، نظام مدیریتی زیست محیطی استقرار پیدا می کند و در سال 87 نیز شرکت ها و سازمان های زیرمجموعه شهرداری مشمول اسقرار ISO14001 می شوند و پس از آن در کلیه سطوح مدیریتی، رعایت مسائل زیست محیطی الزام آور خواهد بود.