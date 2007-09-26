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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۱۴

طالبی "سایه روشن" را برای شبکه تهران می‌سازد

ابوالقاسم طالبی به زودی ساخت مجموعه 26 قسمتی "سایه روشن" را برای شبکه تهران آغاز می‌کند.

حسن شکوهی تهیه کننده این پروژه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "سایه روشن" بر اساس طرحی از ابوالقاسم طالبی توسط ایشان در حال نگارش است. این فیلمنامه پس از تصویب در شبکه تهران به تازگی کد تولید دریافت کرده و ما قصد داریم به محض پایان یافتن فیلمنامه پیش تولید این مجموعه را شروع کنیم."

مجموعه تلویزیونی "سایه روشن" مضمونی اجتماعی دارد و تاکنون هیچیک از عوامل جلو و پشت دوربین مشخص نشده اند. طالبی پیشتر مجموعه "بازگشت پرستوها" را با مضمون آزادگان برای شبکه دو سیما ساخته بود و فیلم های "ویرانگر"، "آقای رئیس جمهور"، "نغمه"، "جنگ کودکانه" و "عروس افغان" را در کارنامه دارد. "دست های خالی" وی نیز عید فطر اکران می‌شود.

کد مطلب 559074

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