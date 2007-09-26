حسن شکوهی تهیه کننده این پروژه تلویزیونی به خبرنگار مهر گفت: "فیلمنامه "سایه روشن" بر اساس طرحی از ابوالقاسم طالبی توسط ایشان در حال نگارش است. این فیلمنامه پس از تصویب در شبکه تهران به تازگی کد تولید دریافت کرده و ما قصد داریم به محض پایان یافتن فیلمنامه پیش تولید این مجموعه را شروع کنیم."

مجموعه تلویزیونی "سایه روشن" مضمونی اجتماعی دارد و تاکنون هیچیک از عوامل جلو و پشت دوربین مشخص نشده اند. طالبی پیشتر مجموعه "بازگشت پرستوها" را با مضمون آزادگان برای شبکه دو سیما ساخته بود و فیلم های "ویرانگر"، "آقای رئیس جمهور"، "نغمه"، "جنگ کودکانه" و "عروس افغان" را در کارنامه دارد. "دست های خالی" وی نیز عید فطر اکران می‌شود.