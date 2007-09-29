کتاب یک کالاست و باید تبلیغ شود / تلویزیون به کتاب به اندازه چیپس اهمیت بدهد

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناسان علاوه بر مشکلات اقتصادی بازار کتاب و کمبود سرمایه و امکانات موزعین، به ضعف تخصصی آنها هم در کاری که پیشه کرده اند تاکید می کنند. فعالیت های تفکیک نشده، ارتباطات ضعیف و کندی و نبود خلاقیت از دیگر مولفه هایی است که نظام توزیع کشور ما را گرفتار کرده است.

یک موزع حرفه ای علاوه بر لزوم شناخت درست از کتاب و نویسنده و ناشر و چاپخانه باید مخاطبان، کتابخانه ها، جراید و نشریات و حتی محافل فرهنگی را هم به خوبی بشناسد. شناخت بازار و سیاست های پخش کالاهای فرهنگی در کشور و نیز خارج از ایران، موزع حرفه ای را از تازه کاران متمایز می سازد.

تلویزیون به کتاب به اندازه چیپس اهمیت بدهد

ابراهیم کریمی - مدیر پخش گزیده - مشکل اصلی پخش کتاب در ایران را کمبود تقاضا می داند و معتقد است موارد دیگر در مراحل بعدی قرار دارند.

وی در این خصوص به مهر گفت: کتاب "آشپزی" رزا منتظمی بیش از 30 سال است که جزو پرفروش ترین کتاب ها قرار دارد؛ چرا که برای آن در بازار تقاضا هست. افول مرتب تیراژ کتاب در ایران نشان دهنده کاهش تقاضاست. اگر تقاضایی در بازار باشد چرا موزعین کتاب را پخش نکنند؟ همه از این قضیه سود می بریم.

کریمی تعداد اندک کتابفروشان در کشور به خصوص در شهرستان ها را دلیل سود پایین فروش کتاب دانست و افزود: اگر لوازم التحریرفروشی ها و کتاب های درسی را کنار بگذارید، چند کتابفروشی باقی می ماند؟ کتابفروشی های ما حتی ظرفیت ارائه همین حجم اندک تولید را هم ندارند. پخش معجزه نمی کند. شهرکرد پنج کتابفروشی دارد و در زنجان تنها سه مغازه هستند که کتاب می فروشند.

وی معتقد است که در حالیکه صداوسیما، آموزش و پرورش و واحدهای فرهنگی در ایجاد انگیزه و تقاضا برای مطالعه کتاب در جامعه موثرند.

وی به وضعیت آگهی های فرهنگی رسانه ملی انتقاد کرد و افزود: اگر صدا و سیما نیم ساعت یک کتاب را تبلیغ کند فردا فروش آن به اوج می رسد. ما توقع داریم همان طوری که چیپس و پفک از تلویزیون تبلیغ می شود و به همان اندازه ای که به فوتبال بها می دهند به فرهنگ و کتاب هم توجه شود.

وی تصریح کرد: اگر تقاضا باشد دیگر نیازی به بودجه های دولتی نیست. وقتی درآمد موسسه های توزیع و کتابفروشی ها پایین است نمی توانند افراد متخصص را استخدام کنند و این کلاف سردرگم هر روز پیچیده تر می شود.

تقاضا تابع رعایت استانداردهاست

تحقیقات شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب، کتاب را به پنج دسته تقسیم کرده است؛ پرفروش، کند فروش، غیرقابل فروش، ارزشمند ولی بد فروش و تولید فکر جدید. نتیجه منطقی این تقسیم بندی، فروش بالای کتاب های نوع اول، بازگشت سرمایه اگرچه طولانی مدت کتاب های نوع دوم، فروش بد نوع سوم و فروش سخت ولی قابل تامل نوع چهارم و پنجم است. کتاب های کند فروش اگر چه دیر به فروش می رسند اما ناشر ، کتابفروش و موزع درباره آنها ذهنیت منفی ندارند. اما کتابهای غیرقابل فروش به خاطر نداشتن بار فرهنگی و تکنیکی و فقدان استانداردهای لازم بیشترین مشکل را در روند فروش به خود اختصاص داده اند.

امیر صفرزاده مدیرعامل شرکت تعاونی توزیع کنندگان کتاب در این باره گفت: بعضا مشاهده می شود ناشر - مولفان، ناشران، مترجمان و مولفان مبتدی با سرمایه خود اقدام به چاپ کتاب های فاقد استانداردی می کنند که ناشران و موزعین با تجربه زیربار انتشار و توزیع آن نمی روند؛ حتی اگر دولت هم به آنها کمک کند چون فروش نمی کنند روز به روز مشکلاتشان افزایش می یابد. بنابراین می مانند و تنها در انبارها فضا را اشغال می کنند.

وی حتی پخش مطلوب کتابهای غیرقابل فروش را در افزایش تقاضا برای مطالعه آنها بی نتیجه دانست و افزود: کتاب های پرفروش مثل کتاب های سیاسی، رمان های خوب و کتب درسی و کمک آموزشی هیچ مشکلی ندارند چرا که استانداردها را رعایت کرده و به درستی پخش شده و به فروش می رسند.

ارتباط میان اتحادیه ناشران و شرکت تعاونی توزیع کنندگان نیازمند است

صفرزاده با اشاره به راه اندازی بخش "مشاوره قبل از چاپ" در شرکت تعاونی توزیع کنندگان، توضیح داد: ما می توانیم در این زمینه به ناشران غیرحرفه ای کمک کنیم اما متاسفانه به این بخش، مراجعه قابل توجهی نمی شود. ناشران غیر حرفه ای زمانی متوجه می شوند که یک کتاب غیرقابل فروش روی دستشان می ماند.

وی نقش دولت را در رفع معضلات حوزه پخش، کاهش هزینه های موسسات توزیع، معافیت مالیات، حمایت بیمه تامین اجتماعی از موزعین و ارائه تسهیلات شهرداری ها به موسسات توزیع عنوان کرد و ادامه داد: ما یک شرکت تعاونی هستیم و هم باید تسهیلات شرکت تعاونی ها شامل حالمان شود و هم به دلیل کار فرهنگی که انجام می دهیم مورد حمایت ارشاد قرار بگیریم؛ در حالی که از میان بیش از 100 موسسه توزیع به غیر از موزعین کودک و نوجوان در تهران که شامل ناشر - موزع، موزعین انحصاری، موزعین سرپایی و موزعین اصلی هستند 41 موسسه در شرکت تعاونی و توزیع کنندگان عضو هستند.

صفرزاده به ارائه اطلاعات به همه موزعین از سوی این شرکت تعاونی خبر داد و گفت: وجود یک ارگان صنفی توزیع به نفع همه است. علاوه بر اینکه دولت با تبلیغات می تواند به افزایش تقاضا کمک کند ارتباط منسجم بین اتحادیه ناشران و ما می تواند به حل معضلات حوزه توزیع کمک کند.

وی ایجاد بازاری قانونمند و حافظ منافع همه، حفظ حاشیه سود (تخفیف)، پذیرفتن کتاب به عنوان یک کالا، راه اندازی صندوق حمایت صنفی موزعین و واحد حل اختلاف، تولید کتاب های مطلوب و استاندارد توسط ناشران و واگذاری توزیع به موسسات پخش از سوی ناشر - موزع را راه حل های ارائه شده این شرکت تعاونی اعلام کرد.

از آنجا که ساماندهی پخش کتاب در کشور به عوامل متعددی ارتباط دارد به نظر می رسد برای استخراج ریشه های نابسامانی موجود در نظام توزیع و عزم راسخ برای اصلاح الگوی پخش در ایران بر اساس آن، پژوهشی جدی و علمی تنها راه حل است.

فرمول مدرن نشر امروز جهان از فرمول سنتی "چاپ کن"، "پخش کن"، "بفروش و برشمار خوانندگان بیفزا" به "اطلاع بده و بازاریابی کن"، "سفارش بگیر"، "چاپ کن و اثر را به دست متقاضی برسان" تغییر کرده است؛ تحولی که به نظر می رسد ما نیز ناگزیر به اجرای آن هستیم.