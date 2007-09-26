  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۱:۵۸

تحقیقات دانش اندک مردم امریکا درباره دین را مورد تأکید قرار داد

در نظر سنجی اخیر سازمان پیو در حوزه دین و زندگی، اطلاعات اندک مردم امریکا درباره دین و دیدگاه منفی آنها نسبت به اسلام مورد تأکید قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، براساس نظرسنجی سازمان پیو که طی روزهای اول تا 18 آگوست از از 3 هزار نفر صورت گرفت تعدادی از امریکایی که باورهای منفی نسبت به اسلام داشته و هرگز به مشترکات اسلام و دین خود پی نبرده اند به 70 درصد رسیده است درحالی که این میزان دو سال گذشته 59 درصد بود.

تنها 52 درصد از مردم امریکا مورمنیسم را فرقه ی از مسیحیت می دانند اما سایرین تمایز بسیاری میان مورمنیسم و دین خود قائل هستند.

53 درصد از افرادی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند مسلمانان و مورمن ها را با دیدی مثبت در نظر گرفته اند و 43 درصد دید بهتری نسبت به  مسلمانان در مقابل مورمن ها دارند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دانش دینی میان امریکایی‌ها هنوز هم در ابهام و سطح اندک خود باقی مانده است.

این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که عملکرد بندیکت شانزدهم در ترویج روابط مساعد با سایر ادیان موفقیت آمیز نبوده است.

نتایج این تحقیقات با حاشیه خطای مثبت و منفی 2 ارائه شده است.

کد مطلب 559087

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها