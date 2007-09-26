تحقیقات دانش اندک مردم امریکا درباره دین را مورد تأکید قرار داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، براساس نظرسنجی سازمان پیو که طی روزهای اول تا 18 آگوست از از 3 هزار نفر صورت گرفت تعدادی از امریکایی که باورهای منفی نسبت به اسلام داشته و هرگز به مشترکات اسلام و دین خود پی نبرده اند به 70 درصد رسیده است درحالی که این میزان دو سال گذشته 59 درصد بود.

تنها 52 درصد از مردم امریکا مورمنیسم را فرقه ی از مسیحیت می دانند اما سایرین تمایز بسیاری میان مورمنیسم و دین خود قائل هستند.

53 درصد از افرادی که در این نظر سنجی شرکت کرده اند مسلمانان و مورمن ها را با دیدی مثبت در نظر گرفته اند و 43 درصد دید بهتری نسبت به مسلمانان در مقابل مورمن ها دارند.

این تحقیق همچنین نشان می‌دهد که دانش دینی میان امریکایی‌ها هنوز هم در ابهام و سطح اندک خود باقی مانده است.

این نظر سنجی همچنین نشان می دهد که عملکرد بندیکت شانزدهم در ترویج روابط مساعد با سایر ادیان موفقیت آمیز نبوده است.

نتایج این تحقیقات با حاشیه خطای مثبت و منفی 2 ارائه شده است.