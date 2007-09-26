احمدی نژاد شکست دیگری برای آمریکا و لابی صهیونیستی رقم زد

علاالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو باخبرنگار پارلمانی مهر اظهار داشت: دکتر احمدی نژاد با کنترل خود و تسلط بر محیط و مدیریت خوب جلسه و تبیین بسیار شفاف مواضع جمهوری اسلامی نمایشی زیبا از اقتدار ، اصولگرایی و منطق روشن نظام ما را به جهانیان عرضه کرد.

وی افزود: آمریکایی ها و رئیس دانشگاه کلمبیا در برابر اقدام ابتکاری رئیس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر سخنرانی در دانشگاه مذکور ، سو مدیریت و کم ظرفیتی را از خود به نمایش گذاشتند.

به گفته رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، آنچه از رئیس دانشگاه کلمبیا سر زد خلاف شان دانشگاه و اساتید مراکز علمی و مغایر با شان میزبانی پذیرفته شده در عرف بین المللی بود که به ضرر آمریکایی و لابی صهیونیستی تمام شد.