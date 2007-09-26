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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۵۳

78 درصد روستاهای تایباد از نعمت آب شرب بهره مند شده اند

78 درصد روستاهای تایباد از نعمت آب شرب بهره مند شده اند

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره آب و فاضلاب تایباد گفت: تاکنون 78 درصد روستاهای این شهرستان از آب شرب بهداشتی بهره مند شده اند.

غلامحسین نطاق در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: در این شهرستان 96 روستا با جمعیت 80 هزار نفر بالای 20 خانوار وجود دارد که از این تعداد 78 روستا با جمعیت 72 هزار نفر تحت پوشش و از خدمات آب آشامیدنی سالم برخوردار شده اند.

وی خاطرنشان کرد: وجود شبکه های توزیع و منابع فرسوده بالای 20 سال و هدر رفت آب به میزان 30 تا 40 درصد یکی از بزرگترین مشکلات روستاهای این شهرستان است که با اختصاص اعتبارات بیشتر این مشکل حل خواهد شد .

نطاق یادآور شد: همچنین با پیگیری های انجام شده در سال گذشته و سال جاری روستاهای محسن آباد، کشکک، سرداب و تونه با احداث مجتمع دشتاب بیش از 770 نفر از نعمت آب شرب سالم و بهداشتی بهره مند شده اند.

رئیس اداره آب و فاضلاب تایباد همچنین بیان داشت: با ایجاد یک دستگاه پمپاژ و تعویض پمپ، مشکل کمبود آب شرب شهر مشهد ریزه که تحت پوشش اداره آبفای تایباد است، برطرف خواهد شد.
کد مطلب 559097

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