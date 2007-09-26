لیگ تیراندازی به تعویق نخواهد افتاد

حسن براتی در گفتگو با خبرنگار مهرگفت: مسابقات آسیایی کویت آذرماه برای ما از هر نظر مهم است. به همین دلیل هم در نظر داریم در صورت امکان شرایطی فراهم کنیم تا اعضا تیم ملی در لیگ شرکت نکنند.

وی افزود: لیگ در ماه رمضان تعطیل است و همین یک مزیت شده برای اینکه ورزشکاران تیم اهداف ثابت در اردوی تدارکاتی باشند. اما بعد از این دو ماه تا زمان بازیهای آسیایی کویت فرصت داریم که باید در این مدت ورزشکاران ملی پوش در اردو باشند و وقت خود را برای لیگ نگذارند.

براتی ادامه داد: هنوز به تصمیم مشخصی در این مورد نرسیده ایم برای اینکه اعضا تیم ملی با باشگاه ها قرارداد دارند و عدم حضور آنها در لیگ منجر به اعتراض باشگاه ها خواهد شد. تعویق لیگ هم در کنار این موضوع می تواند اعتراضاتی در پی داشته باشد به همین منظور قصد نداریم لیگ را به تعویق بیاندازیم.

دبیر فدراسیون تیراندازی تصریح کرد: تکلیف نهایی این تصمیم فدراسیون در شرایطی به 27 مهرماه موکول شده است که در نظر داریم در صورت امکان این نفرات در لیگ شرکت نکنند.