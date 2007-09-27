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۵ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۹

پروژه های فاضلاب سه شهر مشهد بهره برداری می شود

پروژه های فاضلاب سه شهر مشهد بهره برداری می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی گفت: پروژه های فاضلاب سه شهر سبزوار، نیشابور و تربت حیدریه تا پایان سال آینده به بهره برداری می رسد.

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این استان با داشتن 19 شهرستان از جمله استانهایی است که نیاز به توسعه طرحهای فاضلاب دارند لذا از سال قبل در زمینه اجرای فاضلاب این سه شهر اقدام شده بود و کار به کندی جلو می رفت.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این شهرها نیز در نقاط کم آب استان بودند و تامین منابع جدید آب برای صنعت و کشاورزی ضروری به نظر می رسید با نگاه مثبت دولت نهم و استاندار مبلغ 240 میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب این سه شهر اختصاص یافت.

وی ادامه داد: تصفیه خانه های فاضلاب در این سه شهر توسط بخش خصوصی با 200 میلیارد ریال اعتبار اجرایی می شود و بازپرداخت این اعتبار در مدت 15 سال با خرید آب تصفیه شده انجام خواهد شد و این خود اولین تجربه در صنعت آبفای کشور است .
کد مطلب 559105

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