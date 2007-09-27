پروژه های فاضلاب سه شهر مشهد بهره برداری می شود

مهدی جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد گفت: این استان با داشتن 19 شهرستان از جمله استانهایی است که نیاز به توسعه طرحهای فاضلاب دارند لذا از سال قبل در زمینه اجرای فاضلاب این سه شهر اقدام شده بود و کار به کندی جلو می رفت .

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه این شهرها نیز در نقاط کم آب استان بودند و تامین منابع جدید آب برای صنعت و کشاورزی ضروری به نظر می رسید با نگاه مثبت دولت نهم و استاندار مبلغ 240 میلیارد ریال برای تکمیل شبکه فاضلاب این سه شهر اختصاص یافت .