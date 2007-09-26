سمبل فناوری آلمان ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این سرویس ریلی مدرن در ابالت "باواریا" آلمان ساخته شده و مرکز شهر مونیخ را به فرودگاه این شهر متصل خواهد کرد و بدین ترتیب لقب نخستین خط ریلی تجاری اروپا را خواهد گرفت.

بر اساس گزارش بی.بی.سی، قطارهای شناور مغناطیسی از مگنت های الکتریکی استفاده می کنند که آنها را قادر می سازد تا کمی بالاتر از سطح خطوط ریلی حرکت کنند. این تکنیک امکان حرکت سریعتر را برای قطار فراهم می کند.

این پروژه در حالی به زودی آغاز به کار خواهد کرد که برای تامین بودجه هنگفت 6/2 میلیارد دلاری آن مشکلات زیادی ایجاد شده است.

با این حال دولت ایالتی باواریا از امضای توافقی میان اپراتور ریلی Deutsche Bahn و کنسرسیوم صنعتی Transrapid خبر داد که تحقق این پروژه را هموار می سازد.

تنها قطار شناور مغناطیسی منظم جهان هم اکنون در چین مشغول به سرویس دهی است و مسافران را از فرودگاه شانگهای به مناطق پولی شهر منتقل می کند.

کارشناسان به این قطار مدرن که از حداکثر سرعت 500 کیلومتر بر ساعت برخوردار است به عنوان سمبلی از توسعه فناوری در آلمان نگاه می کنند.