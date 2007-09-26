9 هزار روستای خراسان رضوی از نعمت گاز بهره مند می شوند

علیرضا معراجی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد اظهار داشت: گازرسانی به 15 جایگاه سوخت دو منظوره در مشهد و چهار جایگاه در شهرستانها از دیگر پروژه های سفر رئیس جمهور است که در حوزه مشهد، چهار جایگاه مورد بهره برداری قرار گرفته و بقیه به تدیریج تا پایان سال به بهره برداری می رسد .

وی افزود: همچنین گاز رسانی به 30 شهر تا پایان برنامه چهارم توسعه از جمله طرح های سفر هیئت دولت در حوزه گاز است که تاکنون عملیات گاز رسانی به شش شهر به پایان رسیده است و پنج شهر دیگر نیز طی چند ماه آینده به بهره برداری خواهد رسید .