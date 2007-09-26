مکانیزم بیوشیمیایی پروتئین چسبناک در بیماری مالاریا شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه کارولینسکا و موسسه کنترل بیماری های عفونی سوئد با شناسایی این مکانیزم بیوشیمیایی امیدوارند در آینده بتوانند راه تازه ای در تولید واکسن های موثر در درمان بیماری مالاریا که سالانه جان حدود 2 میلیون نفر را در دنیا می گیرد، پیدا کنند.

کم خونی شدید، مشکلات تنفسی و عملکرد نامناسب قلب از علائم جدی بیماری مالاریا است. این بیماری در اثر حمله باکتری انگلی "پلاسمودیوم فالسیپاریوم" به سلولهای قرمز خون و انسداد مسیر جریان خون به مغز و دیگر اندام ها بروز می یابد.

براساس گزارش ساینس دیلی، دلیلی که سلولهای خون در رگ های خونی لخته می شوند این است که در سلولهای خون این باکتری انگلی پروتئین هایی را تولید می کند که سطح این سلولها را می پوشانند و به گیرنده مولکولی سلولهای دیگر خون و دیواره رگ ها متصل می شوند و بنابراین مثل یک چسب عمل می کنند.

این دانشمندان در بررسی های خود کشف کردند که چرا این پروتئین ها یک چسب بسیار محکم تولید می کنند و بنابراین سبب بروز مالاریا می شوند.

این دانشمندان در کودکان مبتلا به مالاریای حاد با بررسی پروتئین چسبناکی با عنوان PfEMP1 کشف کردند که بخش های خاصی از این پروتئین به گیرنده های حاضر در رگ های خونی متصل می شوند و این چسب را تولید می کنند.