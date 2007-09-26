  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

هفته سوم لیگ دسته اول بسکتبال فردا برگزار می شود

مرحله رفت رقابت های لیگ دسته اول بسکتبال باشگا های کشور فردا با انجام 8 بازی وارد هفته سوم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای هفته سوم از مرحله رفت مسابقات لیگ دسته اول بسکتبال باشگاه های کشور فردا در حالی برگزار می شود که دو تیم هیئت بسکتبال قزوین و شهید همت شهرضا با قرعه استراحت روبه رو هستند. برنامه بازی های فردا به این شرح است:

* بارثاوا مشهد - تراکتورسازی کردستان
* ایران نارا گنبد- راه آهن تهران
* پاس کرمانشاه- تربیت بدنی گیلان
* شهرداری لنگرود- ذغال سنگ البرز شرقی شاهرود
* هیئت بسکتبال ارومیه- لوله a.s شیراز
* مهران شیراز- نفت ارومیه
* راه وترابری قم- پرسپولیس بهبهان
* اسد آباد همدان- حفاری اهواز

تمام بازی های یک ساعت بعد از مراسم افطار و به میزبانی تیم های اول هر دیدار برگزار می شود.

کد مطلب 559127

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها