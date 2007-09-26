  1. هنر
  2. سایر
۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۲:۳۶

نامه های مبادله شده هاشمی رفسنجانی و صدام منتشر می شود

نامه های مبادله شده هاشمی رفسنجانی و صدام منتشر می شود

دفتر نشر معارف انقلاب به مناسبت بیست و ششمین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی، متن کامل نامه های مبادله شده آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس وقت جمهوری اسلامی ایران و صدام حسین را در سال 1369 در کتابی با عنوان "دوازده نامه" آماده چاپ کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این کتاب مجموعا 12 نامه که از 2 اردیبهشت ماه 1369لغایت 23 مرداد همان سال میان روسای جمهور دو کشور مبادله شده و به پایان جنگ و تبادل اسرای دو کشور انجامید، به چاپ رسیده است.

نامه اول مجموعه از طرف صدام حسین خطاب به آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب و آیت الله هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت نوشته شده و همراه نامه ای از یاسر عرفات رئیس سابق سازمان آزادیبخش فلسطین به ایران ارسال شده است. در این نامه ها درباره شرایط صلح و معاهده 1975 مطالبی خواندنی و تاریخی مطرح شده است. هاشمی رفسنجانی در مقدمه کتاب "دوازده نامه" ، تحلیلی از شرایط پایان جنگ نیز ارائه کرده است.

دفتر نشر معارف انقلاب از سال 1372 فعالیت خود را در زمینه پژوهش و کنکاش در تاریخ معاصر ایران و تلاش در جهت جمع آوری اسناد و مدارک تاریخی و انتشار کتابهای مرتبط با تاریخ آغاز کرده است.

این دفتر با بهره گیری از شیوه های نوین پژوهشی و تحقیقاتی و ایجاد آرشیوهای مجهز اسناد و نوار تا کنون کتابهای متعددی از جمله دوران مبارزه، انقلاب و پیروزی، انقلاب در بحران، عبور از بحران، پس از بحران، آرامش و چالش و به سوی سرنوشت را تولید و روانه بازار کتاب ساخته است.

کد مطلب 559132

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها