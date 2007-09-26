به گزارش خبرگزاری مهر ، براساس اعلام معاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، جوایز صادراتی سال 84 پرداخت شده و در سال 85 نیز کمیته ای متشکل از سازمان میراث فرهنگی و گردشگری ، جامعه تورگردانان و سازمان توسعه تجارت ، تشکیل شده است.

براساس این گزارش ، در این کمیته براساس شرایط و ضوابط ، پرونده های دفاتر خدمات مسافرتی برگزار کننده تور ورودی، مورد بررسی قرار گرفته و پس از دارا بودن معیارهای لازم، این دفاتر از جوایز صادراتی بهره مند می شوند.

شایان ذکر است، دبیرخانه ستاد جوایز صادراتی سال 85 ، از 14 مهر ماه امسال فعال می شود.