حمایت فرزندان چه گوارا از حقوق هسته ای ملت ایران

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، کامیلو گوارا پسر چه گوارا که امروز به همراه خواهرش آلیدا گوارا و به دعوت هیئت دوستی پارلمانی ایران و کوبا به مجلس شورای اسلامی آمده بود در جمع خبرنگاران سفر دکتر احمدی نژاد به نیویورک را بسیار مهم و آگاه کننده توصیف کرد.

وی افزود: ایران حق دارد فن آوری هسته ای داشته باشد و از آن در جهت صلح آمیز استفاده کند و دولت ها می توانند در محدوده مرزهای خود اقداماتی که به ضرر دیگران نیست انجام دهد اما تبلیغاتی که علیه ایرانیان وجود دارد باعث بروز برخی نگرانی ها شده و هر چه که بتواند مردم جهان را از اقدامات مثبت ایران آگاه کند خوب و پسندیده است.

به اعتقاد او سفر احمدی نژاد به نیویورک وسخنرانی او در دانشگاه کلمبیا به منظور تبیین آرمان ها، برنامه ها و فعالیت های ایران در عرصه های مختلف می تواند تاثیر آگاه کننده و مثبت داشته باشد.

او تاکید کرد: سفر ما به ایران برای است که که اطلاعاتی از فرهنگ و رفتارهای ایرانیان کسب کنیم اما به دلیل مشکل ارتباط که ناشی از تفاوت زبان ما با شماست این کار به خوبی انجام نشده است.

به گفته فرزند چه گوارا، تبلیغات غربی ها علیه ایران و کشورهای اسلامی تا حدی بالاست که برخی افکار عمومی تصور می کنند هر 5 روز یک زن ایرانی توسط مردان کشته می شوند و از این کشور اطلاعات منفی ارائه می شود.

کامیلو گوارا در عین حال بخشی از این مسئله را ناشی از کوتاهی های ایران در انجام تبلیغات رسانه ای دانست و گفت: از سوی ایران اطلاعاتی درباره وضعیت و شرایط این کشور به زبان اسپانیولی اندک ارائه می شود در حالیکه آمریکای لاتین باید بیش از گذشته با خاورمیانه و ملت ایران ارتباط داشته باشد تا همدیگر را بهتر بشناسند و تعامل سازنده داشته باشند.

خبرنگاری از آلیدا گوارا دختر چه گوارا درباره وضعیت زنان در کشورمان سئوال کرد که او پاسخ داد: هنوز رابطه مستقیمی با زنان ایرانی نداشته است و فرصت گفتگوی رو در رو با آنها پیش نیامده ولی دوست دارم از طریق تبادل اطلاعات با زنان ایرانی اطلاعات خوبی از وضعیت آنها به دست آورم.

او در پاسخ به این سئوال که آیا دیدن زنان ایرانی در مشاغل گوناگون نشانگر وضعیت خوب اجتماعی آنها نیست اظهار داشت: فرهنگ ایرانیان با فرهنگ ما متفاوت است و نباید و نمی توانیم در برابر یکدیگر قضاوت کرد اما ما باید بیش از گذشته همدیگر را درک کنیم و از یکدیگر بیاموزیم که چگونه می توانیم بهتر زندگی کنیم.

خبرنگار دیگری از کامیلو گوارا درباره برخوردهای ایرانیان و مهمان نوازی آنها سئوال کرد: که او پاسخ داد هنوز با همه ایرانیان رو در رو نشده اما کسانی که به عنوان نماینده این ملت در روزهای اخیر کنار ما بوده اند انسانهایی خوب، نوع دوست و مهمان نواز بودند اما تبلیغات منفی علیه ملت شما زیاد است و شما باید از طریق تبلیغات بیشتر دیدگاه های خود را به جهانیان عرضه کنید.

فرزند چه گوارا تاکید کرد: ایران دارای فرهنگ و تمدن هزاران ساله است و ما برای شناختن این فرهنگ به همبستگی با این ملت که اکنون در معرض هجمه تبلیغاتی و تهدیدات استکبار جهانی قرار دارد به این کشور سفر کرده ایم.