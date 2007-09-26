دکتر طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت در این خصوص تذکر داده اند، خود از افرادی بودند که توصیه هایی مبنی بر بکارگیری و جابجایی آشنایان و بستگان خود را در محیط دانشگاه داشتند که پس از مخالفت با خواسته آنان، به این جوسازی پرداخته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان یاد آور شد: این اظهارات بخشی از تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات آینده مجلس است و دلیل اصلی این اظهارات مخالفت دانشگاه با خواسته های این افراد است.

وی با اشاره به برخی توصیه هایی این نمایندگان برای جابجایی و بکارگیری برخی افراد در سمت های خاص مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: انتصاب افراد در این دانشگاه صرفاً بر اساس شایسته سالاری، سابقه کاری، تعهد افراد و توانایی بوده است.

قدیمی تأکید کرد: افرادی که در پست های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به کارند علاوه بر اینکه به صورت فامیلی نیستند، منتسب به گروه و جریان خاصی نیز نبوده و جابجایی افراد نیز در خارج از دانشگاه صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، حیدری، شعبانی ، حمیدی، حسینی نمایندگان مردم شهرهای سقز، سنندج و قروه روز گذشته در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسیدگی به وضع مدیریت فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رفع یاس و نگرانی کارکنان شاغل در این دانشگاه را خواستار شده بودند.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1365 با ایجاد آموزشکده پرستاری کار خود را آغاز کرده و پس از ارتقاء به دانشکده پزشکی در سال 69، در سال 71 به دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبدیل شد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای دانشکده های پزشکی، پرستاری - مامایی و بهداشت و آموزشکده پیراپزشکی، بیش از 120 عضو هیئت علمی و یک هزار و 500 دانشجو است.