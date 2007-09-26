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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۰۱

رئیس علوم پزشکی کردستان :

مدیریت فامیلی نداریم / اینجا کسی سفارشی هم مدیر نمی‌شود

مدیریت فامیلی نداریم / اینجا کسی سفارشی هم مدیر نمی‌شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان با رد اظهارات چند تن از نمایندگان شهرهای استان کردستان مبنی بر مدیریت فامیلی در این دانشگاه، این اظهارات را تنها به دلیل نزدیک شدن به زمان انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی دانست.

دکتر طیب قدیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایندگانی که در مجلس شورای اسلامی به وزیر بهداشت در این خصوص تذکر داده اند، خود از افرادی بودند که توصیه هایی مبنی بر بکارگیری و جابجایی آشنایان و بستگان خود را در محیط دانشگاه داشتند که پس از مخالفت با خواسته آنان، به این جوسازی پرداخته اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کردستان یاد آور شد: این اظهارات بخشی از تبلیغات انتخاباتی برای انتخابات آینده مجلس است و دلیل اصلی این اظهارات مخالفت دانشگاه با خواسته های این افراد است.

وی با اشاره به برخی توصیه هایی این نمایندگان برای جابجایی و بکارگیری برخی افراد در سمت های خاص مدیریتی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: انتصاب افراد در این دانشگاه صرفاً بر اساس شایسته سالاری، سابقه کاری، تعهد افراد و توانایی بوده است.

قدیمی تأکید کرد: افرادی که در پست های مدیریتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان مشغول به کارند علاوه بر اینکه به صورت فامیلی نیستند، منتسب به گروه و جریان خاصی نیز نبوده و جابجایی افراد نیز در خارج از دانشگاه صورت نگرفته است.

به گزارش مهر، حیدری، شعبانی ، حمیدی، حسینی نمایندگان مردم شهرهای سقز، سنندج و قروه روز گذشته در تذکری به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، رسیدگی به وضع مدیریت فامیلی در دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رفع یاس و نگرانی کارکنان شاغل در این دانشگاه را خواستار شده بودند.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان از سال 1365 با ایجاد آموزشکده پرستاری کار خود را آغاز کرده و پس از ارتقاء به دانشکده پزشکی در سال 69، در سال 71 به دانشگاه علوم پزشکی کردستان تبدیل شد.

دانشگاه علوم پزشکی کردستان دارای دانشکده های پزشکی، پرستاری - مامایی و بهداشت و آموزشکده پیراپزشکی، بیش از 120 عضو هیئت علمی و یک هزار و 500 دانشجو است.

کد مطلب 559146

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