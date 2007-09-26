هدایت در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: "یک سکانس از فیلم "بازی خطرناک" باقی مانده بود که به تازگی آن را نیز در تهران فیلمبرداری کردیم. تا چند روز آینده تدوین فیلم توسط کاوه ایمانی به اتمام می رسد و فیلم وارد مرحله صدا گذاری خواهد شد. حمید یراغچیان نیز ساخت موسیقی را به زودی به پایان می رساند."

"بازی خطرناک" درباره کارآگاهی است که برای دریافت بقایای جسد و لوازم دوست شهیدش وارد خرمشهر می شود، اما در یک سانحه رانندگی که بی ارتباط با عملیات خرابکارانه نیست ... احمد نجفی، زیبا بروفه، بهرام ابراهیمی و مصطفی راد بازیگران، فرهاد مافی مدیر فیلمبرداری و بهمن اردلان صدابردار فیلم هستند.

هدایت هم اکنون سری دوم مجموعه تلویزیونی "کارآگاه" را در مرحله پیش تولید دارد و به زودی ساخت آن را آغاز خواهد کرد. در این مجموعه نیز احمد نجفی به ایفای نقش می پردازد.