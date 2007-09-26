به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه تارهیل، این جشن بخشی از برنامه هایی است که در پی نامگذاری امسال به نام مولانا به مناسبت هشتصدمین سالگرد تولد وی برگزار می شود.

برگزارکنندگان این جشن تأملی بر زندگی و آثار این شاعر و فیلسوف ایرانی قرن سیزدهم خواهند داشت که اشعار، موسیقی و رقص معروف سماع وی راهی برای رسیدن به آرامش درونی تلقی می شود.

رودریگو دارفمان یکی از برگزارکنندگان این مراسم گفت: هدف از برگزاری جشن رومی ادای احترام به سنتها و آثار این شاعر بزرگ است و با زنده نگهداشتن این سنتها می توانیم روحیه اتحاد و برادری را که همان پیام جهانی صلح و هماهنگی است تقویت کنیم.

برنامه امروز با عنوان "طعم رومی: نمونه عرفانی" بخشی را برای قرائت اشعار وی به زبان انگلیسی و فارسی در نظر گرفته و سخنرانی مقدماتی آن برعهده کارل ارنست استاد مطالعات داسلامی دانشگاه کارولینا است.

رقص سماع و موسیقی سنتی آن نیز برخی از بخشهای این جشن را تشکیل می دهند.

