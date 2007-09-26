وی درباره پخش محدود تیزرهای فیلم "مسیح" از شبکه اول به خبرنگار مهر گفت: "فیلم من فیلمی دینی درباره زندگی پیامبر صلح است و باید از بابت تبلیغات مورد حمایت سیما قرار بگیرد. از سوی دیگر "مسیح" از محصولات شبکه اول سیماست و قرار است نسخه تلویزیونی آن پخش شود. من از مسئولین شبکه اول انتظار دارم به تبلیغات تلویزیونی این فیلم توجه بیشتری نشان دهند."

طالب‌زاده در ادامه افزود: "فیلم "ابراهیم خلیل الله" که از محصولات شبکه دو سیماست در زمان اکران بسیار مورد حمایت این شبکه قرار گرفت و تیزرهای آن به شکل گسترده پخش شد، اما شبکه اول این سیاست را در رابطه با فیلم "مسیح" در پیش نگرفته که این جای سئوال دارد. جالب اینجاست که در حال حاضر شبکه دوم بیش از شبکه اول تیزرهای فیلم "مسیح" را پخش کرده است."

وی با اشاره به این نکته که تاکنون به شکل مستقیم پیگیر این مسئله نبوده، گفت: "امیدوارم مسئولین این شبکه در طی روزهای باقی مانده از اکران فیلم "مسیح" توجه بیشتری به تبلیغات این فیلم کنند."

طالب زاده در پایان استقبال مردم را از فیلم خوب ارزیابی و خاطرنشان کرد: "طی یک هفته ای که از اکران فیلم می گذرد استقبال خوبی از سوی مردم از آن شده است. با وجود آنکه در ماه رمضان مردم فرصت کمتری برای رفتن به سینما دارند، اما استقبال از "مسیح" خوب بوده و خوشبختانه هر کس که فیلم را دیده با رضایت سالن سینما را ترک کرده است."