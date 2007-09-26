به گزارش خبرگزاری مهر، این کتاب بر ‌اساس ترتیب حروف الفبایی، نام پایان‌نامه‌ها و فهارس از قبیل فهرست قوانین، اساتید راهنما، مقاطع تحصیلی، مراکز آموزشی و دانشکده‌ها و فهرست موضوعات تدوین شده است.

یکی از ویژگی‌های دیگر این اثر جامعیت آن است، کتاب‌های مشابه در این زمینه حداکثر 2000 پایان‌نامه را شامل می‌شد.

شناسایی این پایان‌نامه‌ها که در حدود 4000 پایان‌نامه قرآنی در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور است از چند سال پیش آغاز شده و شامل پایان‌نامه‌های سال‌های 1340 تا 1385 است.