هنرهای اسلامی معرف فرهنگ و تمدن مسلمانان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلامیک نیوز، شیخ نهیان بن مبارک آل نهیان وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی مجمع فرهنگی و هنری ابوظبی دیروز سه شنبه 3 مهر ماه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه " در پهنه تاریخ اسلام" با اشاره به اینکه هنرهای اسلامی بهترین وسیله برای اشاعه رسالت دین اسلام به شمار می روند، اظهار داشت: این نمایشگاه منجر شده تاهنرهای اسلامی وسیله ای فعال برای ارتباط با دیگران و تعمیق مفاهیم محبت، صلح، همزیستی و تشریک مساعی با همه مردم جهان به شمار روند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه در راستای اشاعه معرفت و بیداری نسبت به تمدن اسلام، تعمیق فهم و درک هنرهای اسلامی برگزار شده است، تصریح کرد: این نمایشگاه ارزشهای میراث اسلامی را در جهان با ارائه نقش تمدن اسلامی در پیشرفت بشریت در همه زمینه ارائه می کند.

نمایشگاه " در پهنه تاریخ اسلام " با ارائه دستاوردهای علمی و هنری مسلمانان در دوران اسلامی از سه شنبه 3 تا 12 مهر در امارات برگزار می شود. این نمایشگاه از سوی مجمع فرهنگی و هنری ابوظبی در برگیرنده مجموعه ای منتخب و نادر از هنرهای اسلامی است که با هدف ارائه ارزشهای تسامح، همزیستی مسالمت آمیز و ارائه استعداد هنری و روح لطیف مسلمانان برگزار شده است.

در این نمایشگاه حدود 5 هزار قطعه از هنرهای مختلف مسلمانان در زمینه هایی که ابتکار و نوآوری نشان داده اند چون معماری، کاشیکاری، سفالگری، استفاده از هنرهای تزئینی بر روی شیشه، چوب، عاج، پارچه، دستنوشته های قرآنی و ادبی، صنعت جلد سازی، صنعت تجهیزات نجوم و علوم مختلف اعم از پزشکی و هندسه به نمایش در آمده است.