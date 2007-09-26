اظهارات رئیس دانشگاه کلمبیا بی شرمانه بود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محسن رضایی با اشاره به اینکه حضور روسای جمهور کشورمان در مجمع عمومی سازمان ملل همیشه دستاوردهایی داشته است ، افزود: از این تریبون همیشه به خوبی استفاده شده است .

وی در بخش دیگری از سخنانش با تاسف از اظهارات توهین امیز رئیس دانشگاه کلمبیا، گفت: از دانشگاهی با رتبه بالای علمی و از کشوری که خود را مدعی برقراری ازادی می داند اینگونه اظهارات بی شرمانه بود .

رضایی که با سیمای جمهوری اسلامی ایران گفتگو می کرد، افزود: آمریکایی ها ثابت کردند که به ضد استقلال و خودکامگی رسیده اند .

وی گفت:‌ توافقات اخیر اژانس با ایران در اینگونه مواضع بی تاثیر نبوده و اگر آقای البرادعی تا ماه های آینده زیر فشار آمریکا تغییر موضع ندهد، پیروزی های بیشتری برای ما حاصل خواهد شد .

دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در هر حال توجه مسئولان به علم، عقل و عزم را که مورد نظر مقام معظم رهبری است، جلب کرد.