به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شرق کشور مؤسسه خیریه بین المللی حضرت زهرا (س) عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر توضیح داد: همزمان با اربعین امسال ۳۰ دستگاه اجاق گاز به هیئت‌های مذهبی روستاهای محروم مرزی خراسان جنوبی که از این امکان برخوردار نبودند اهدا شد.

«حاج عمو سلطانی» گفت: این اجاق گازها در روستاهای شهرستان‌های زیرکوه، قاین، سربیشه و نهبندان و به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون ریال و توسط مؤسسه خیریه الزهرا (س) اهدا شد تا ناچار به طبخ غذا بر روی آتش و هیزم نباشند.

وی همچنین به تأمین پنج هزار کیلو برنج از ابتدای محرم امسال به منظور اطعام عزاداران حسینی، اعزام ۱۲۸ زائر به کربلای معلی و ارسال اولین محموله نذورات برای برپایی مواکب اربعین به ارزش سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اشاره کرد.

احمدی نماینده مؤسسه در استان خراسان جنوبی از برنامه پذیرایی در ایام پایان ماه صفر در مشهد خبر داد و گفت: تأمین و پخت صبحانه، نهار و شام هشت هزار نفر از زائران، کاروان‌ها و هیئت‌های مذهبی که در روزهای پایانی ماه صفر عازم مشهد مقدس هستند برنامه ریزی شده است.

وی تاکید کرد: هیئت‌ها و کاروان‌های، عزاداری برای ثبت نام و اطعام درخواست بدهند.