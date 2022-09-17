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۲۶ شهریور ۱۴۰۱، ۱۷:۵۶

همزمان با اربعین حسینی انجام شد؛

اهدای ۳۰ دستگاه اجاق گاز به هیئت‌های محروم مرزی خراسان جنوبی

اهدای ۳۰ دستگاه اجاق گاز به هیئت‌های محروم مرزی خراسان جنوبی

بیرجند- ۳۰ دستگاه اجاق گاز به هیئت‌های روستاهای محروم مرزی خراسان جنوبی اهدا شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر شرق کشور مؤسسه خیریه بین المللی حضرت زهرا (س) عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر توضیح داد: همزمان با اربعین امسال ۳۰ دستگاه اجاق گاز به هیئت‌های مذهبی روستاهای محروم مرزی خراسان جنوبی که از این امکان برخوردار نبودند اهدا شد.

«حاج عمو سلطانی» گفت: این اجاق گازها در روستاهای شهرستان‌های زیرکوه، قاین، سربیشه و نهبندان و به ارزش حدود ۵۰۰ میلیون ریال و توسط مؤسسه خیریه الزهرا (س) اهدا شد تا ناچار به طبخ غذا بر روی آتش و هیزم نباشند.

وی همچنین به تأمین پنج هزار کیلو برنج از ابتدای محرم امسال به منظور اطعام عزاداران حسینی، اعزام ۱۲۸ زائر به کربلای معلی و ارسال اولین محموله نذورات برای برپایی مواکب اربعین به ارزش سه میلیارد و ۷۴۰ میلیون ریال اشاره کرد.

احمدی نماینده مؤسسه در استان خراسان جنوبی از برنامه پذیرایی در ایام پایان ماه صفر در مشهد خبر داد و گفت: تأمین و پخت صبحانه، نهار و شام هشت هزار نفر از زائران، کاروان‌ها و هیئت‌های مذهبی که در روزهای پایانی ماه صفر عازم مشهد مقدس هستند برنامه ریزی شده است.

وی تاکید کرد: هیئت‌ها و کاروان‌های، عزاداری برای ثبت نام و اطعام درخواست بدهند.

کد مطلب 5591893

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