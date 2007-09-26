هشدار فرماندار بناب به معضلات بهداشتی رودخانه "قوبی چای"

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، بهنام رضوانی پیش از ظهر امروز در حاشیه نشست اعضای کارگروه بهداشت، درمان و تامین اجتماعی این شهرستان افزود: در حال حاضر فاضلاب های شهری و صنعتی شهرستان بناب و حومه به رودخانه "قوبی چای" سرازیر می شوند این درحالی است که این آب از سوی مردم و کشاورزان منطقه مورد استفاده قرار می گیرد.

وی این پدیده را تهدیدی بالقوه برای امنیت و بهداشت شهرستان بناب دانست و اظهار داشت: ارگان های مربوط همه ساله با صرف هزینه های یک میلیارد و دو میلیارد ریالی به منظور رفع مشکلات بهداشتی این رودخانه پروژه هایی اجرا می کنند اما هیچکدام منجر به رفع کامل خطرات موجود نمی شود.

فرماندار شهرستان بناب حل معضلات بهداشتی رودخانه "قوبی چای" را اولویت نخست این شهرستان دانست و تاکید کرد: در حال حاضر تنها راه حل معضل یاد شده مساعدت تمامی مسئولان استانی در تامین اعتبار یکصد میلیارد ریالی پروژه دفع بهداشتی فاضلاب های رودخانه "قوبی چای" خواهد بود.

وی یادآور شد: شهرداری بناب در نخستین اقدام ممکن ملزم شده است در اسرع وقت طرح جامعی را برای حل این مشکل مطالعه، تصویب و ارائه دهد.

رضوانی همچنین احداث تصفیه خانه فاضلاب شهری و هدایت فاضلاب و پساب کارخانجات صنعتی منطقه را به تصفیه خانه مرکزی فاضلاب شهری بناب ضروری دانست و عنوان کرد: اداره محیط زیست بناب موظف شده است در خصوص هدایت و پیوستن پیش تصفیه فاضلاب کارخانجات و واحدهای تولیدی به صورت قاطع و قانونی عمل کرده و این کار را در سطح شهرستان به اتمام برساند.

وی با اشاره به هزینه بر بودن احداث فاضلاب شهری بناب بیان داشت: دولت تاکنون برای شبکه فاضلاب بناب بیش از 90 میلیارد ریال هزینه کرده است اما این مقدار کافی نبوده و باید 80 میلیارد ریال دیگر اعتبار تامین و هزینه شود.

رضوانی در عین حال عنوان کرد: تاکنون بیش از 140 کیلومتر شبکه فاضلاب ایجاد شده و روند عملیات ساخت تصفیه خانه نیز 50 درصد پیشرفت داشته است.

وی اظهار امیدواری کرد: با ایجاد و اتمام ایستگاه پمپاژ در سطح شهر و تعبیه شبکه فاضلاب در عرض حداکثر دو سال آینده این معضل حل شود.

فرماندار شهرستان بناب در ادامه از تشکیل شعبه ویژه رسیدگی به پرونده های بهداشتی و زیست محیطی و برخورد با متخلفان در دادگستری بناب خبر داد و گفت: با انجام این کار، روند رسیدگی به امورات قضایی، حقوقی و بهداشتی و محیطی سرعت بیشتری خواهد داشت.