۱۷ فقره پرونده قضایی در اردبیل با مصالحه و سازش مختومه شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین کثیرلو عصر شنبه در مراسم پاسداشت خانواده‌های مشارکت کننده در پویش «به عشق حسین می بخشم» در اردبیل اظهار کرد: همکاران ما با مراجعه به خانواده‌های داغداری که فرزند یا اعضای خانواده خود را به دلیل حوادث متعدد به ویژه قتل عمد از دست داده اند سعی کرده اند تا با طرح موضوع و بیان سخاوت خانواده در عشق به امام حسین (ع) اسباب رضایت خانواده‌ها به ویژه اولیای دم را فراهم کنند.

وی افزود: در کنار آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با کمک خیران و گروه‌های مختلف جامعه در پویش «به عشق حسین می بخشم» از ابتدای ماه محرم تا کنون به بیش از ۱۷ فقره قتل عمد با رضایت اولیای دم مهر صلح و سازش خورده تا شرایط مطلوبی را در رهایی این افراد در چوبه دار شاهد باشیم.

رئیس کل دادگستری استان تصریح کرد: باید در جامعه شایستگی‌های رفتاری و سیره ائمه اطهار (ع) به ویژه حریت و آزادگی امام حسین (ع) تبیین شود تا ما بتوانیم در قالب چنین حرکت‌هایی شایستگی صلح و سازش و نیکی به هم را ترویج و توسعه دهیم.

کثیرلو خاطرنشان کرد: برای کاهش جمعیت کیفری در استان اردبیل ما به توسعه و تقویت چنین رویکردهایی نیاز داریم و امیدواریم با حرکت‌های تحولی در این بخش بتوانیم به اهداف مورد نظر در این حوزه دست یابیم.