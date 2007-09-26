برای دیدن جاذبه های ایران باید بارها به این کشور سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردبیر مجله " نور" در یادداشت خود پس از سفر به ایران آورده است، در روز اول سفر ، از کاخ سلطنتی شاه ایران و همچنین خانه امام خمینی (ره) دیدن کردیم ، کاخ سلطنتی را بسیار مجلل و مملو از اجناس گران قیمت یافتیم ، این درحالی است که محل سکونت امام خمینی (ره) ، مکانی بود ساده و بی آلایش ، خانه او به وضوح به ما نشان می داد که امام خمینی (ره) توجهی به مال دنیا نداشت و با وجود این که رهبر ایران بود، هیچگاه با سکونت در کاخ و خانه های مجلل ، خود را از مردم ایران جدا نساخت.

دراین یاد داشت همچنین آمده است: ایران با تاریخ غنی خود کشوری تاریخی محسوب می شود .در این کشور آثار تاریخی به جای مانده از 7 هزار سال گذشته نیز هنوز هم قابل مشاهده است ، تا جایی که برای دیدن زیبایی های این کشور و آثار تاریخی آن باید بارها و بارها به ایران سفر کرد.

نویسنده این یادداشت با اشاره به سفر خود به شهر قم ، به توصیف فضای روحانی حاکم بر این شهر پرداخته و آورده است ، به جرات می توان گفت اگر شخصی به ایران سفر کرد و از قم و مشهد بازدید نداشته باشد ، هنوز نیمی از ایران را ندیده است.

وی اصفهان را شهری شبیه به شهرهای کشورهای اروپایی توصیف کرده که درمیان شهرهای ایران صاحب بیشترین بناها و آثار تاریخی می باشد و از این بابت با شهرهای تاریخی جهان مانند رم و آتن برابری می کند.

وی در خصوص شهر مقدس مشهد نیز عنوان کرده است: امام رضا (ع) در این شهر به خاک سپرده شده است و زائران وی همه روزه برای زیارت به حرم او می روند.

سردبیر مجله نور در پایان اظهار امیدواری کرده است تا مردم زیادی پس از گذران حج عمره به ایران سفر نموده و از آثار و بناهای تاریخی و همچنین زیبایی های آن دیدن کنند.

شایان ذکر است ، مجله نور یک مجمله اختصاصی بانوان مسلمان اندونزی است که با هدف اشاعه فرهنگ و سنن اسلامی در این کشور منتشر می شود.