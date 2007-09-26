حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر این خبر گفت: "صداگذاری و میکس فیلم توسط پرویز آبنار در استودیو عروج فیلم مراحل پایانی خود را سپری می کند و در حال حاضر نیز ابراهیم حقیقی سرگرم ساخت تیتراژ آن است."

وی درباره زمان اکران "سه زن" افزود: "با پایان مراحل فنی و آماده شدن فیلم بلافاصله تقاضای پروانه نمایش می کنیم. هنوز تصمیم خاصی برای اکران این فیلم در جشنواره بیست و ششم فیلم فجر نگرفته ام و احتمال دارد فیلم پیش از جشنواره اکران شود."

حکمت سپس درباره پروژه جدید خود "لالایی" گفت: "گروه تحقیقات تا 10 روز دیگر عازم افغانستان و تاجیکستان می شوند تا تحقیقات میدانی خود را شروع کنند و پس از آن با گردآوری اطلاعات نگارش فیلمنامه را شروع می کنیم."

این فیلمساز در پایان درباره وضعیت جسمانی پگاه آهنگرانی نیز گفت: "خوشبختانه پگاه از لحاظ جسمانی وضعیت بهتری پیدا کرده و حال عمومی او رو به بهبود است."

فیلم سینمایی "سه زن" دومین ساخته حکمت پس از فیلم "زندان زنان" است. این فیلم با بازی نیکی کریمی، رضا کیانیان، پگاه آهنگرانی، بابک حمیدیان، مریم بوبانی، ستاره پسیانی و آتیلا پسیانی روایتگر قصه سه نسل از زنان جامعه است. آنها یکدیگر را گم کرده اند و در جستجو برای یافتن پیوندهای گمشده میان حال و آینده، همدیگر را بازمی یابند.

فیلمنامه این فیلم توسط نغمه ثمینی به نگارش درآمده و مصطفی خرقه پوش نیز تدوین آن را به انجام رسانده است. منیژه حکمت قصد دارد به زودی در مقام تهیه کننده فیلمی با عنوان "باد گاهی می وزد" به کارگردانی فیما امامی را تهیه و تولید کند.