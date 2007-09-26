  1. استانها
  2. لرستان
۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۳:۴۸

دلاورمردی رزمندگان را هیچ قلمی نمی‌تواند به تصویر بکشد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد گفت: ایثار و دلاورمردی رزمندگان در طول هشت سال دفاع مقدس را هیچ قلمی نمی‌تواند به تصویر بکشد.

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، سرهنگ پاسدار احمد محمدی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از رزمندگان و پاسداران هشت سال دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد اظهار داشت: رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس باایثار و فداکاری خود برگی زرین درتاریخ افتخارات ایران اسلامی را رقم زدند.

وی تصریح کرد: روحیه رزمندگان در آن روزهای پراز آتش و خون سرشار از ایمان و عشق به خداوند بود و بابهره‌گیری از قدرت‌الهی بدون هیچگونه ترسی عرصه را بر دشمن تنگ می‌کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد افزود: باید قدراین عزت، افتخار و سربلندی را بدانیم و به بهترین نحو ممکن با انتقال واقعیت‌های جنگ به نسل جوان از این ارزشها پاسداری نماییم.

در پایان این مراسم از تعدادی از رزمندگان و پاسداران نمونه که دردوران هشت سال دفاع مقدس با رشادتهای خود از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، تجلیل شد.

کد مطلب 559217

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها