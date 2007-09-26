به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، سرهنگ پاسدار احمد محمدی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل از رزمندگان و پاسداران هشت سال دفاع مقدس ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد اظهار داشت: رزمندگان اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس باایثار و فداکاری خود برگی زرین درتاریخ افتخارات ایران اسلامی را رقم زدند.

وی تصریح کرد: روحیه رزمندگان در آن روزهای پراز آتش و خون سرشار از ایمان و عشق به خداوند بود و بابهره‌گیری از قدرت‌الهی بدون هیچگونه ترسی عرصه را بر دشمن تنگ می‌کردند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بروجرد افزود: باید قدراین عزت، افتخار و سربلندی را بدانیم و به بهترین نحو ممکن با انتقال واقعیت‌های جنگ به نسل جوان از این ارزشها پاسداری نماییم.

در پایان این مراسم از تعدادی از رزمندگان و پاسداران نمونه که دردوران هشت سال دفاع مقدس با رشادتهای خود از تمامیت ارضی کشور دفاع کردند، تجلیل شد.