نباید نتایج ضعیف کشتی را به گردن یک نفر انداخت / حیدری را سرخورده کردیم

محمدحسن محبی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه ضمن بیان این مطلب افزود: قبل از مسابقات جهانی باکو بارها از وضعیت تیم و عملکرد کمیته فنی انتقاد کردم تا این اتفاق نیفتد. هرچند که برخی ها به اشتباه عنوان می کردند چون درکنارتیم نیستم این حرف ها را می زنم.

وی افزود: امروز که مسابقات تمام شده همه می خواهند دلایل شکست را به گردن برزگر بیندازند، درصورتی که عوامل زیادی دراین ناکامی نقش دارد و این عوامل موجب شد تیمی که سال گذشته مقام دوم جهان را کسب کرد امسال هفتم شود.

محبی تصریح کرد: معتقدم سازمان ورزش و فدراسیون کشتی باید با تشکیل کمیته ای به بررسی عوامل شکست تیم بپردازد و پس از بررسی علل، این کمیته همچنان با برنامه ریزی به کار خود ادامه دهد تا در المپیک نتایج خوبی کسب کنیم.

وی درادامه انتخاب علیرضا حیدری به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد کشورمان را تصمیمی اشتباه دانست و اظهارداشت: حیدری پتانسیل های بالایی دارد، ولی تجربه نداشت و انتخاب وی به عنوان سرمربی تیم ملی کشتی آزاد زود بود.

سرمربی پیشین تیم ملی کشتی بیان داشت: با این تصمیم غلط در واقع به نوعی حیدری را سرخورده کرده ایم. درصورتیکه اگر شرایط را برای وی فراهم می کردیم خیلی بهتر می شد از پتانسیل های وی استفاده کرد.

محبی با بیان اینکه پتانسیل های کشتی ایران بسیار بیشتر از اینهاست، افزود: باید با بررسی عوامل باخت و برنامه ریزی دقیق، شرایط را برای کسب مقام شایسته کشتی ایران در المپیک فراهم کنیم.