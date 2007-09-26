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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۲۴

مسئولیت های کنونی مسئولان حاصل خون شهداست

خرم آباد - خبرگزاری مهر: رئیس دادگستری شهرستان دورود گفت: مسئولیت های کنونی مسئولان حاصل خون شهدا و جانبازی های ایثارگران است.

به گزارش خبرنگار مهر در دورود ، سید رحیم کاظمی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل ازشهدای هشت سال دفاع مقدس در دورود اظهار داشت: باید وصیت شهدا را به نحواحسن درطول زندگی خود جاری نماییم و مهمترین بخش وصیت شهدا و ایثارگران حمایت و دفاع از ولایت فقیه است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که یاد و خاطره شهدا دراین کشور گرامی داشته شود عزت و اقتدار نظام محفوظ خواهد ماند.

رئیس دادگستری شهرستان دورود با بیان اینکه باید وصیت شهدا را به نحواحسن درطول زندگی خود جاری نماییم، خاطر نشان کرد: حفظ وحدت و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم از آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

در پایان این مراسم از جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس شهرستان دورود تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 559227

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