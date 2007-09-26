مسئولیت های کنونی مسئولان حاصل خون شهداست

به گزارش خبرنگار مهر در دورود ، سید رحیم کاظمی پیش از ظهر امروز در مراسم تجلیل ازشهدای هشت سال دفاع مقدس در دورود اظهار داشت: باید وصیت شهدا را به نحواحسن درطول زندگی خود جاری نماییم و مهمترین بخش وصیت شهدا و ایثارگران حمایت و دفاع از ولایت فقیه است.

وی تصریح کرد: تا زمانی که یاد و خاطره شهدا دراین کشور گرامی داشته شود عزت و اقتدار نظام محفوظ خواهد ماند.

رئیس دادگستری شهرستان دورود با بیان اینکه باید وصیت شهدا را به نحواحسن درطول زندگی خود جاری نماییم، خاطر نشان کرد: حفظ وحدت و همدلی مسئولان و اقشار مختلف مردم از آرمان های شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

در پایان این مراسم از جمعی از رزمندگان دوران دفاع مقدس شهرستان دورود تجلیل به عمل آمد.