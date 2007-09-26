یک نشانگر مهم در تشخیص به موقع آلزایمر شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان مرکز پزشکی دانشگاه دوک که نتایج بررسی های خود را در مجله Radiology منتشر کرده اند، با استفاده از روزنانس مغناطیسی عملکردی یک نشانگر مفید را برای تشخیص به موقع بیماری آلزایمر و درمان موثر آن کشف کردند.

در این خصوص جفری آر. پترلا، سرپرست این تیم تحقیقاتی اظهار داشت: "کشفی که در این تحقیق انجام شد در حقیقت نسبت به پدیده آتروفی (تحلیل) ساختار مغز نشانگر کاربردی تری است و می تواند به تشخیص بهتر و درمان موثرتر بیماران مبتلا به آلزایمر کمک کند."

از آنجا که بیماری آلزایمر اغلب در مراحل پیشرفته تشخیص داده می شود، امکان ارائه درمان های موثر وجود ندارد.

در میان اولین تغییرات مغزی که در اثر بیماری آلزایمر اتفاق می افتد، کاهش اتفاقی حافظه و تغییرات ساختاری در سطح لُب گیجگاهی میانی (MTL) از دیگر علائم مهمتر است.

در این تحقیق، دانشمندان به دنبال شناسایی مناطقی از مغز گشتند که در آنها تغییرات فعالیت های حافظه دچار دگرگونی می شود و این تغییرات منجر به بروز کاهش حافظه و کاهش قدرت فهم در بیماران مبتلا به آلزایمر می شود.

به گفته این دانشمندان، وقتی فرد برای به خاطرآوردن موضوعی فکر می کند برخی از فضاهای مغز فعال می شوند، این در حالی است که فعالیت دیگر فضاها متوقف می شود.

این تحقیق با مقایسه افراد سالم و افراد با مشکلات حافظه کوتاه مدت و همچنین با بیمارانی که از بیماری آلزایمر رنج می برند، نشان می دهد که فعالیت فضای لُب گیجگاهی میانی به ترتیب در این افراد ضعیف و ضعیف تر می شود.

همچنین عدم فعالیت کورتکس عقبی میانی (PMC) که مسئول کنترل حافظه شخصی است به طور طبیعی در این دوره در حالت سکوت به سر می برد.

به گفته این دانشمندان، ارتباط میان سطوح فعالیت MTL و عدم فعالیت PMC یک شاخص و نشانگر مهم و حساس در تشخیص به موقع و زودهنگام بیماری آلزایمر است.