بوی ماه مهر در همدان و دغدغه ای از جنس «قطعی آب»

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: کمبود آب همدان که روزگاری تنها در حد هشدار و نام بردن از آن به عنوان یک ابر چالش مطرح بود، این روزها به واقعیت تبدیل شده و مردم این شهر قطعی‌های چندین ساعته و حتی چندین روزه را تجربه کردند.

تجربه‌ای تلخ که نه تنها در دل تابستان آن هم برای شهری که کوهستانی است، اتفاق افتاد بلکه قطعی ناگهانی آب آن هم برای زندگی شهری فاقد هرگونه وسیله برای جمع آوری آب شرایط تلخی را برای مردم این دیار رقم زد.

این وضعیت درحالی رخ داد که مردم اگر هم آبی را در لوله‌های آب مشاهده کنند، به شدت بی کیفیت و غیر قابل استفاده است.

کمی بعد مسئولین مربوطه اعلام کردند که آب باید جوشیده شود و توزیع آب معدنی و آب‌هایی با تانکر نیز شروع شد. اما این روند نیز به طول نینجامید و درحالی که هنوز مردم همدان قطعی‌های مکرر آب را در طول شبانه روز تجربه می‌کردند، از سوی مسئول مدیریت بحران استانداری همدان اعلام شد که توزیع آب معدنی در شهر نیز متوقف شود.

در این وضعیت، خبر از افزایش بیماری‌های گوارشی به ویژه در کودکان باعث شد تا خبرنگار مهر به مشاهده میدانی این وضعیت بپردازد. شهر همدان بیمارستان ویژه کودکان ندارد، به همین منظور سری به کلینیک کودک این شهرستان زدیم.

با نبود آب سالم در مدارس چه کنیم؟

یکی از مادران درحالیکه نگران بالای سر پسر ۶ ساله‌اش نشسته بود به خبرنگار مهر گفت: تمام دوستان پسرم در مهدکودک با همین مشکل روبرو شده‌اند.

وی ادامه داد: پسرم چند روز دیگر به کلاس اول می‌رود، در مهد کودک ساعت زیادی را نمی‌ماند و اینگونه مریض شده است، در مدرسه که ساعات بیشتری باید بماند، چه باید بکنیم؟

این بانوی همدانی با بیان اینکه آیا برای آب مدارس فیلتر نصب می‌شود و یا فکری برای آب‌های خوراکی مدارس می‌شود یا خیر؟ اظهار کرد: برای سرویس‌های بهداشتی قرار است چه فکری شود؟ واقعاً به این مسائل فکر کرده‌اند؟

آیا فکری برای آبخوری‌های مدارس همدان شده است؟

یکی دیگر از والدین به خبرنگار مهر گفت: دختر من ۵ سال و نیمه است، از امروز ظهر که از مهد کودک به خانه آمده است، دل درد و دل پیچه و بعد تهوع شدیدی دارد.

وی با بیان اینکه بچه‌ها در مهدکودک مراقبت می‌شوند و حتی در دوران کرونا که دخترم به مهدکودک می‌رفت، کرونا نگرفت، افزود: مهدهای کودک مراقب سلامتی بچه‌ها هستند اما نبود آب شوخی ندارد!،دخترم یک بار به من گفت، به خاطر قطعی آب بچه‌ها در مهدکودک دست‌هایشان را نمی‌شورند و با همان دست‌های کثیف غذا می‌خورند و بازی می‌کنند.

وی با تاکید بر اینکه مسئولین همدان باید فکری اساسی برای این وضعیت کنند، اضافه کرد: دخترم مهرماه به پیش دبستانی می‌رود و نگران این هستم که آن مدرسه منبع آب مناسبی دارد، آبخوری بچه‌ها چطور است؟ آیا باید با خود بطری آب‌های بسیاری را حمل کنند یا فکری برای مهرماه و بازگشایی مدارس در شهر همدان شده است؟

درحالی کلینیک کودکان را ترک کردیم که بیش از ۹۰ درصد کودکانی که در آن چند ساعت مراجعه داشتند، همگی علائم یکسان داشتند.

آب شرب تصفیه شده، اولویت آب مصرفی در مدارس شهر همدان

مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان همدان در این زمینه به خبرنگار مهر گفت: آب چه برای مصرف و چه برای سرویس بهداشتی، چه آب‌های خوراکی و آشامیدنی مدارس باید چک شوند و ما این کار را در طول روز در سطح شهر انجام می‌دهیم.

کاظم بهادری افزود: حدود ۵ الی ۶ اکیپ که در طول روز و در ساعات اداری و غیر اداری هر روز در سطح شهرستان از مدارس همدان سرکشی خواهند کرد.

وی ضمن تاکید بر اینکه اولویت آب مصرفی در مدارس بر آب شرب تصفیه شده است، افزود: در طول روز طی بازدیدهای مستمر کارشناسان سلامت محیط از مدارس، نمونه گیری از آب مخازن به منظور اطمینان از سلامت آن انجام خواهد شد.

این مسئول با اشاره به اینکه مخازن استاندارد آب در اختیار مدارس همدان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: ما می‌توانیم نمونه میکروبی تهیه کنیم، چرا که ما ۲ آزمایشگاه مجهز داریم که می‌توانیم این کار را انجام و اگر هم نیاز باشد کلر سنجی آب را انجام می‌دهیم.

بهادری با بیان اینکه در واقع ما بخش نظارتی هستیم و قرار نیست ما تمهیداتی داشته باشیم، اضافه کرد: این تمهیدات برای تهیه آب مدارس یا هر جای دیگر و البته تهیه آب به عهده ما نیست و نظارت بر سلامت آب بر عهده مرکز بهداشت و علوم پزشکی است، بدین ترتیب، ما این کار را در طول روز انجام می‌دهیم، بحث میکروبی و کلر سنجی آن را نیز انجام می‌دهیم.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر با توجه به کمبود آب این نظارت‌ها تشدید یافته است، ادامه داد: از منابع مختلفی آب برای شهر همدان تأمین می‌شود و در این قسمت ما در مدارس بخش نظارتی را داریم.

از چاه آب در هیچ مدرسه‌ای و آموزشگاهی استفاده نشود

مسئول بهداشت محیط و حرفه‌ای شهرستان همدان با اشاره به اینکه در جلسات متعددی که با حضور مسئولین صورت گرفت، قرار شد تا مجری‌های این کار که آموزش و پرورش و نواحی هستند تأمین آب را انجام دهند؛ افزود: قرار شد تاجای ممکن از چاه آب در هیچ مدرسه‌ای و آموزشگاهی استفاده نشود.

بهادری با تاکید بر اینکه تأمین آب با مخزن به عهده شرکت آب منطقه‌ای است، افزود: در این راستا قرار شد با تانکر در مخازنی که در مدارس قرار است، تعبیه شود آبرسانی شود.

وی خاطرنشان کرد: یعنی مخازن به میزان لازم دیده شود و همه مدارس مجهز به مخازن و آب تانکر شهری و هر نوع آبی را که ما سلامت آن را تأیید کردیم آنها را ذخیره کنند و در نبود آب از آن استفاده شود.

بهادری با اشاره به اینکه تا زمانی که مشکل آب حل شود، این مخزن‌ها جای شبکه را می‌گیرند، بیان کرد: مخزن یک چیز مستمر نیست و تنها چند روز می‌شود آب آن را نگه داشت و اگر استفاده نشود باید تمهیداتی از سوی اداره آموزش و پرورش در نظر گرفته شود و این مصرف جایگزین باشد.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر این وضعیت مقدور نبود، آب به صورت گردش باید بعد از چند روز خالی شود.

آبخوری‌های مدارس یکی از نقاطی هستند که باید در زمینه مقابله با آلودگی و بیماری زایی آنها دقت شود و حال این روزها با بازگشایی مدارس این موضوع به حاشیه رفته است و البته مخازن آب مدارس سازماندهی نشده‌اند.

آب همدان که این روزها در لوله‌های خانه‌ها، مدارس، ادارات و غیره وجود دارد، باید قبل از مصرف جوشیده شوند، اما برای مدارس این امکان وجود دارد؟ چند درصد مدارس همدان به دستگاه تصفیه کننده آب مجهز هستند؟ قرار است آبخوری‌های مدارس پلمب شوند؟ فکری برای سرویس‌های بهداشتی مدارس شده است؟ مدارس به ویژه در مقطع ابتدایی با معضل کم آبی و بی آبی اگر روبرو شوند، چه اتفاقی برای سطح بهداشت و درگیری دانش آموزان با بیماری‌های گوارشی می‌افتد؟

ماه مهر نزدیک است، اما نظارتی بر نصب تانکرهای استاندارد و مخازن آن و توجه به تصفیه کننده‌های آب وجود ندارد.