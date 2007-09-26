به گزارش خبرگزاری مهر، ‌سید حمیدرضا مصطفوی گفت: با توجه به تشکیل 5 منطقه گردشگری در کشور، از این پس تمام فعالیت‌های گردشگری نیز به صورت منطقه‌ای انجام می‌شود.

وی با بیان این‌که پیش از این انجمن دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتل‌داران استانی بود، افزود: پس از منطقه‌ای شدن نظام گردشگری کشور، مقرر شد تشکل‌ها به صورت منطقه‌ای اداره شود.

به گفته مصطفوی، اقدام مذکور ابتدا در منطقه جنوب (استان‌های خوزستان، بوشهر، هرمزگان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد) و مناطق آزاد کیش، ‌قشم و چابهار انجام می‌شود و پس از آن تمام مناطق گردشگری کشور از این الگو پیروی می ‌کنند.

وی با اشاره به تشکیل دفاتر خدمات مسافرتی و جامعه هتل‌داران منطقه ‌ای و وسعت تشکل‌های آنها، همچنین ارتباط سهل‌ تر آنها با دولت، تصریح ‌کرد: معرفی جاذبه‌ های گردشگری منطقه، اطلاع‌ رسانی در خصوص ظرفیت‌های گردشگری و هنرهای بومی، صنایع ‌دستی و هنرهای آشپزی منطقه در تمامی مراکز اقامتی و دفاتر خدماتی منطقه از جمله وظایف این تشکل‌ها است.

مصطفوی، تأکیدکرد: از این پس نیز نمایندگان انجمن خدمات مسافرتی و جامعه هتل‌ داران منطقه ‌ای در نشست‌های معاونان گردشگری مناطق حضور خواهند داشت.