طرح آموزش آتش نشانی و ایمنی در مهدکودک های آمل آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل پیش از ظهر امروز در مراسم اجرای این طرح در یکی از مهدکودک های آمل اظهار داشت: بعد از تجهیز کامل این سازمان به امکانات مهم و به روز آتش نشانی گسترش فرهنگ ایمنی و خودامدادی یکی از محورهای اصلی و مورد تاکید این سازمان در بین شهروندان بوده است.

آتشپاد دوم حسین علیزاه افزود: این طرح با هدف آشنائی کودکان با نحوه مقابله با خطرات آتش و آشنائی با خطرات وسایل آتش زادر منازل و مهدکودک های آمل اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح اداره بهزیستی و مهدکودک های آمل با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همکاری خواهند کرد از اجرای کامل این طرح به زودی در تمامی مهدکودک های تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان خبر داد.

