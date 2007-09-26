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۴ مهر ۱۳۸۶، ۱۴:۱۰

طرح آموزش آتش نشانی و ایمنی در مهدکودک های آمل آغاز شد

طرح آموزش آتش نشانی و ایمنی در مهدکودک های آمل آغاز شد

ساری - خبرگزاری مهر: طرح آموزش آتش نشانی و خدمات ایمنی برای نخستین بار در مهدکودک های کشور در یکی از مهدکودک های شهرستان آمل آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی آمل پیش از ظهر امروز در مراسم اجرای این طرح در یکی از مهدکودک های آمل اظهار داشت: بعد از تجهیز کامل این سازمان به امکانات مهم و به روز آتش نشانی گسترش فرهنگ ایمنی و خودامدادی یکی از محورهای اصلی و مورد تاکید این سازمان در بین شهروندان بوده است.

آتشپاد دوم حسین علیزاه افزود: این طرح با هدف آشنائی کودکان با نحوه مقابله با خطرات آتش و آشنائی با خطرات وسایل آتش زادر منازل و مهدکودک های آمل اجرا می شود.

وی با بیان اینکه در اجرای این طرح اداره بهزیستی و مهدکودک های آمل با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همکاری خواهند کرد از اجرای کامل این طرح به زودی در تمامی مهدکودک های تحت پوشش اداره بهزیستی شهرستان خبر داد.

کد مطلب 559257

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