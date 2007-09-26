سمینار آشنایی با تجارت الکترونیک در اتاق تعاون خراسان رضوی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عباس پورفرخی مدیرعامل مجتمع انفورماتیک بین الملل ظهر امروز در این مراسم گفت: تجارت الکترونیک همانند یک معدن طلاست و ما برای دستیابی به این معدن باید زیر ساخت های لازم را فراهم سازیم.

این کارشناس ارشد فناوری اطلاعات تصریح کرد: تجارت الکترونیک پل ارتباطی بین مراکز تجاری، خریداران و فروشندگان است کلیه جنبه های اقتصادی و تجاری یک مبادله را در بر می گیرد.

وی با اشاره به اینکه تجارت الکترونیک فقط راه انداز یک وب سایت نیست، افزود: بسیاری از نهادها، ادارات دولتی و شرکت های خصوصی ما از وب سایت اینترنتی به عنوان یک سایت اطلاع رسانی استفاده می کنند و متاسفانه اصل خدمات خود را به صورت الکترونیک در اینترنت ارائه نمی دهند.

پور فرخی با بیان اینکه استفاده از ابزار فناوری اطلاعات همچون تجارت الکترونیک آسایش و امنیت اجتماعی را به شدت افزایش می دهد گفت: مسئولان و مدیران باید هر چه سریعتر به فکر راه اندازی تجارت الکترونیک یا دیگر ابزارهای فناوری اطلاعات برای گسترش خدمات خود ارائه دهند.

وی مهمترین مشکل در زمینه گسترش نیافتن تجارت الکترونیک در ایران را عدم وجود خطوط ارتباطی پر سرعت و مطمئن مخابراتی دانست و افزود: مسوولان مخابرات باید یک بستر ارتباطی مناسب یا پهنای باند بالا را در اختیار کلیه عموم قرار دهند.

مدیر عامل مجتمع انفورماتیک بین الملل عنوان کرد: زیرا در برخی مواقع در حین انجام معامله الکترونیکی ارتباط اینترنتی قطع می شود که به عنوان یک معضل در زمینه ارائه خدمات الکترونیکی ارائه می دهند.

وی در خصوص راهکارهای گسترش تجارت الکترونیک در ایران تاکید کرد: سیستم بانکداری الکترونیک و قوانین گمرکی باید روان شود ایجاد امنیت برای اطلاعات تهیه و تدوین نظام مالی اطلاعات و نظام حقوقی مناسب ، دیتا سنتزهای محلی و دولتی و ایجاد موقعیتهای مناسب توسط دولت از جمله این راهکار است .

این سمینار با همکاری اتاق تعاون خراسان رضوی و مجتمع انفورماتیک بین الملل همکار آموزشی پارک علم و فناوری خراسان برگزارشد.